ГК «А101» получила разрешение на ввод в строй корпусов ЖК «Скандинавия» в Сосенском

Входящая в состав Группы «САФМАР» Михаила Гуцериева ГК «А101» получила официальное разрешение ввести четыре жилых корпуса (14.1, 14.2 и 15.1, 15.2) ЖК «Скандинавия». Они находятся в поселении Сосенское (новая Москва), их площадь в сумме составляет более 81000 «квадратов». В четырех корпусах в сумме 920 квартир, кроме того в них 6800 «квадратов» объектов коммерческой инфраструктуры, расположенных на первых этажах и во встроенно-пристроенных помещениях. Такую информацию приводит РИА Недвижимость.

Уточняется, что готовящиеся к вводу в строй корпуса образуют два квартала с внутренними дворами, которые изолированы от автомобилей и закрыты для прохода посторонних. На подземном этаже одного из кварталов был построен паркинг (он рассчитан на 301 машину) и оборудованы кладовки. Во дворах девелопер создал искусственные холмы и возвышения.