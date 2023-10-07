ГК «БЭЛ Девелопмент» представила концепцию многофункционального квартала в Краснодаре

Комплекс «Континент» общей площадью 75 тыс. кв. м планируют возводить в самом центре Краснодара на пересечении улиц Длинной и Красной, напротив отеля Marriott.

На форуме «Re:старт. Лучшие практики девелопмента в историческом центре: развивать, сохраняя» группа компаний «БЭЛ Девелопмент» представила концепцию проекта многофункционального квартала «Континент» в историческом центре Краснодара. Многофункциональный театрально-концертный комплекс «Континент», общая площадь которого составит 75 тыс. кв. м, планируют возводить на пересечении улиц Длинной и Красной. Площадь участка застройки составит 1,7 га. В проекте предусмотрен театрально-концертный комплекс площадью 11, 9 тыс. кв. м (он должен стать главной репетиционной и концертной площадкой для Кубанского казачьего хора), гостиничный комплекс (площадью 25 тыс. кв. м), торгово-выставочный центр (площадью 20 тыс. кв. м) и поземный паркинг, а также пешеходные зоны, общественные пространства и научный центр с современными мультимедийными технологиями. В театрально-концертном комплексе появится большой зал на 1200 мест и малый зал—трансформер на 250 мест. На территории многофункционального общественно-делового центра будут возведены: научно-образовательный кластер с современными мультимедийными технологиями размещения, выставочные пространства и комплекс офисов. Кроме того, в проекте представлена пешеходная аллея протяженностью несколько км, музей и многое другое.

«Новый проект станет жемчужиной центра города, — говорит генеральный директор группы компаний «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова, — Автором концепции является всемирно известное бюро Kengo Kuma & Associates, а ее адаптацией под российские реалии занималось проектное бюро МК3. Нам кажется, что «Континент» станет не только новым местом притяжения краснодарцев, но и привлечет в город новые инвестиции, способствуя развитию культурного туризма. Так, как когда-то инновационный и спорный для своего времени объект – Сиднейский оперный театр – создал для города новые возможности и стал его «визитной карточкой».

Многофункциональный комплекс является частью проекта реорганизации 193 квартала Краснодара. Помимо этого, ГК «БЭЛ Девелопмент» отреставрирует четыре памятника-объекта культурного наследия на территории квартала.

Расположить такой масштабный проект на сравнительно небольшой площади удалось благодаря ступенчатой форме здания, которая повторяет контуры уже существующих близлежащих построек, при этом оставаясь максимально современным решением.

«Вдохновением проекта стала сама природа Краснодара, ступенчатость же позволила сделать комплекс объемным, но не громоздким. Кроме того, в концепции представлен пешеходный бульвар, будут созданы общественные пространства. Весь проект очень гармоничный: здание аккуратно вписывается историческую застройку. Поскольку строительство идет в центре города, важный момент – высотность: наше здание будет не выше объектов вокруг, максимальная высота составит 56 м. Основными материалами станут стекло и алюминиевые панели, имитирующие кирпич», — рассказала со-основательница архитектурного бюро МК3 Анастасия Семенченко.