ГК ИнтерСтрой вывела в продажу новый ЖК Апельсин в Севастополе

Первые этажи нового жилого комплекса «Апельсин» возводят в Гагаринском районе Севастополя. Проект на улице Корчагина реализует группа компаний ИнтерСтрой. До лучшего по благоустройству галечного пляжа Севастополя – 10 минут пешком.

Жилой комплекс «Апельсин» включает в себя два монолитно-кирпичных корпуса высотой 10 этажей. Здесь можно выбрать квартиры различных планировок – 1-комнатные, 2- и 3-комнатные, с балконами с панорамным остеклением. Начальная цена предложения – 86 000 рублей за квадратный метр.

Покупателям доступны отдельные хозяйственные помещения для хранения сезонных вещей за пределами квартиры.

Дворы домов будут благоустроены и озеленены с высадкой деревьев, декоративных кустарников и посевом газонов. Близость моря располагает к прогулкам на свежем воздухе в любое время года. Застройщиком запланирована организация детских игровых площадок, мест для отдыха взрослых и занятий физкультурой.

Свои машины жители смогут оставлять на оборудованной у дома парковке. Особое внимание застройщик уделяет удобству передвижения в общественных местах ЖК мам с колясками и маломобильных граждан.

Севастопольский жилой комплекс «Апельсин» станет частью нового микрорайона, возведенного группой компаний ИнтерСтрой в единой концепции в южных цветовых гаммах. По соседству со строящимся ЖК уже введены и полностью заселены новые дома, работают магазины, пекарни, аптеки и т.д. В пешей доступности – полюбившийся севастопольцам Динопарк. Рядом есть детский сад и большая инновационная школа. Здесь расположено большое количество спортивных и медицинских центров, культурных учреждений и мест для отдыха.

Район отличается хорошо развитой сложившейся инфраструктурой и удобными маршрутами общественного транспорта. До исторического и делового центра города можно доехать за 17 минут.

Купить квартиру у моря в новом жилом комплексе «Апельсин» в Севастополе можно без посредников у застройщика — группы компаний ИнтерСтрой.