ГК «Максимум Life Development» строит коттеджный поселок на берегу Ладожского озера

Группа компаний Максимум Life Development приступила к строительству нового коттеджного поселка «Ладожские берега» во Всеволожском районе Ленинградской области.

Коттеджный поселок расположен вблизи деревни Коккорево – в 200 метрах от берега Ладожского озера. Площадь его территории составляет 18 га. Максимум Life Development планирует вложить в развитие инфраструктуры поселка около 68 млн рублей, полностью завершив строительство через два года.

На территории КП «Ладожские берега» планируется провести 4,2 км электрических сетей и 3,8 км водопровода. Каждый участок получит возможность подключения 15 кВт электроэнергии по прямому договору с «Ленэнерго». Для жителей будет доступно центральное водоснабжение.

Площадь дорог, тротуаров и общественных пространств в «Ладожских берегах» составит около 3 га. Автомобильные дороги планируется выполнить из твердого покрытия с гранитным отсевом – функциональным, экологически чистым и сочетающимся с окружающей природой.

Девелопер готовится создать на территории поселка искусственный водоем на 1500 кв.м., вокруг которого будет открыто пространство для отдыха: променад и пляж-палуба. Недалеко от него разместятся тематическая детская площадка и небольшой парк, также жителям предложат магазин пешеходной доступности. На всех общественных пространствах будет доступен WiFi. В поселке уже сейчас предусмотрена возможность подключения к оптоволоконной сети интернет.

Для безопасности жителей доступ в поселок возможен только по индивидуальным чип-картам, которые действуют не только на главном въезде, но и на выходе в сторону пляжа.

Коттеджный поселок «Ладожские берега» рассчитан на 193 земельных участка средней площадью 8-10 соток.

— Безусловно, Ладожское озеро является одним из центров притяжения для жителей Санкт-Петербурга. Здесь есть огромные возможности для самых разных видов досуга – отдыха на пляже, рыбалки или морских прогулок. Безупречную экологию территории, на которой расположены «Ладожские берега», обеспечивает близость к государственному природному заказнику «Коккоревский». Такие уникальные условия создают высокий спрос на индивидуальное жилищное строительство, подкрепляемый желанием проживать и отдыхать в удобном и комфортном поселке, — говорит генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – В планах нашей компании дополнительное благоустройство пляжной зоны на берегу Ладожского озера.

Вид разрешенного использования земель в коттеджном поселке «Ладожские берега» – сельскохозяйственное назначение для дачного строительства с возможностью зарегистрировать право собственности на приобретенный участок и построенный на нем жилой дом.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Под управлением холдинга находится 12 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 263 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.