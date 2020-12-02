ГК Максимум Life Development запустила строительство коттеджного поселка в Ленинградской области

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2 декабря 2020

Группа компаний Максимум Life Development начала строительство коттеджного поселка «4 сезона» в Ломоносовском районе Ленинградской области. 

«4 сезона» занимает территорию в 20 га, находится внутри КАД в 1 км от дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаум. Северная часть поселка примыкает к границе Ленобласти и Санкт-Петербурга. 

Это уже второй проект Максимум Life Development в этом районе – с 2018 года вблизи Финского залива строится коттеджный поселок «Морские сезоны».

Девелопер планирует инвестировать в строительство нового коттеджного поселка 45 млн рублей. На территории «4 сезонов» для жителей будут доступны центральное водоснабжение и возможность подключить электричество в объеме 15 кВт по индивидуальному договору с «Ленэнерго». Поселок планируется полностью газифицировать. Дороги общей площадью 24 тыс кв.м. будут выполнены из твердого покрытия, а вдоль них проведено уличное светодиодное освещение.

К въезду в поселок Максимум Life Development планирует до конца года проложить асфальтовую дорогу от ближайшего шоссе. Сам въезд на территорию также будет выполнен из асфальтового покрытия. Здесь расположится входная группа с автоматическим шлагбаумом, зданием администрации, круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. По периметру поселка будет установлено ограждение. 

Коттеджному поселку принадлежит расположенное рядом озеро площадью 4250 кв.м. Девелопер уже начал заниматься его благоустройством – на берегу создаются пляж и территория для активного отдыха. К началу весны от поселка к озеру проложат пешеходную дорожку. Внутри «4 сезонов» запланированы другие общественные пространства. Центральным из них станет парк, сочетающий в себе ландшафтный дизайн дворцовых ансамблей XVIII века и современных решений по благоустройству территорий. Рядом разместится детская площадка. В общественных пространствах планируется сделать доступ к бесплатному Wi-Fi. 

Вид разрешенного использования земельных участков на территории «4 сезонов» — индивидуальное жилищное строительство. В данный момент документы по межеванию территории находятся на регистрации в Кадастровой палате. В поселке, по оценке девелопера, смогут проживать около 500 человек.

— У поселка очень удобная локация – рядом находятся всемирно известные достопримечательности, город Ломоносов с социальной и коммерческой инфраструктурой, гольф-клуб международного уровня, берег Финского залива и выезд на КАД, — отмечает председатель совета директоров ГК Максимум Life Development Игорь Карцев. – Благодаря уникальному рельефу, с северной стороны «4 сезонов» открывается вид на Финский залив и Лахта-Центр. В этой локации довольно мало коттеджных поселков, но есть высокий спрос на загородное строительство. Мы планируем к весне завершить основные работы первой очереди проекта, чтобы жители с приходом теплой погоды уже начали возводить собственные дома.

На территории коттеджного поселка «4 сезона» располагается яблоневый сад площадью в несколько гектаров. Девелопер планирует сохранить его для будущих жителей. 

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Под управлением холдинга находится 11 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 245 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек. 

С 2016 года в Невском районе Санкт-Петербурга Максимум Life Development занимается реализацией проекта LIFE Апарт Октябрьская с объемом инвестиций 900 млн рублей. Апарт-отель планируется открыть в 2022 году.

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