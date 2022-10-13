ГК Мосгорломбард объявляет о PRE-IPO на площадке ROUNDS

АО «МГКЛ» («материнская» компания ГК Мосгорломбард, управляющая 109 ломбардами) анонсирует Pre-IPO, которое пройдёт по закрытой подписке на платформе ROUNDS в период с 13 октября по 31 декабря 2022 года. В ходе PRE-IPO планируется привлечь более 300 млн рублей.

Столичная сеть ломбардов Мосгорломбард работает непрерывно почти сто лет. После приобретения актива группой частных инвесторов у ВТБ в 2018 году и его «тонкой настройки», новая команда приступила к реализации стратегии ускоренного роста, результатом которой стало более чем шестикратное увеличение розничной сети с марта 2020 года по настоящее время.

Основным источником финансирования развития ГК Мосгорломбард стали коммерческие и биржевые облигации. Всего было размещено и стабильно обслуживается три выпуска коммерческих и один выпуск биржевых облигаций на сумму 1 млрд рублей.

ГК Мосгорломбард показывает стабильный рост основных показателей: на конец III квартала 2022 года, с учетом роста объектов, кредитный портфель компании за год вырос в 2,62 раза (720 млн руб.), а выручка – в 3,76 раза (1,112 млрд руб.). За первые девять месяцев 2022 года ГК «Мосгорломбард» выдала займов на общую сумму 2,402 млрд рублей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным на 01 октября 2022 г. ГК «Мосгорломбард» показала чистую прибыль более 30 млн руб.; EBITDA – 143 млн руб.

На основании аудированной отчетности по МСФО за четыре года, 28 сентября 2022 года рейтинговое агентство Эксперт РА улучшило кредитный рейтинг ГК «Мосгорломбард» с RuB+ развивающегося на Ru B+ позитивный.

ГК «Мосгорломбард» выдает займы под залог ювелирных украшений, ликвидной бытовой техники и электроники, а также меховых изделий. При этом более 90% кредитного портфеля обеспечено золотыми ювелирными украшениями. Средний чек составляет немногим более 20 тыс. руб., а предельное значение полной стоимости кредита, ограниченное Банком России, под которую ломбард имеет право выдавать займы, в IV квартале 2022 года составляет 158% годовых.

В ходе PRE-IPO планируется реализация обыкновенных и привилегированных акций АО «МГКЛ». Для ранних инвесторов предусмотрены опционные программы обратного выкупа по обыкновенным акциям, а также дисконт по префам, что дает возможность потенциальным инвесторам заработать от 25% на обыкновенных и до 30% годовых на привилегированных акциях. Минимальная сумма инвестиций – от 206,58 тыс. руб.

В качестве площадки для размещения выбрана инвестиционная платформа ROUNDS, имеющая успешный опыт проведения сделок по реализации ценных бумаг компаний на разных стадиях жизненного цикла и из различных секторов экономики.

«В столь сложный во всех смыслах период для некоторых компаний появляются потрясающие возможности для развития. Мы начали активно развиваться в марте 2020 года, когда в Москве был локдаун, используя поначалу внебиржевые долговые инструменты», — говорит глава ГК «Мосгорломбард» Алексей Лазутин, — «В июле этого года мы выпустили дебютный выпуск биржевых облигаций. Пришло время дать возможность потенциальным инвесторам стать акционерами старейшей ломбардной сети. И очень здорово, что мы договорились проводить PRE-IPO на площадке ROUNDS, которая позволит сделать сделку более удобной для всех участников».

«Rounds изначально планировалась как платформа для сделок с акциями частных, непубличных компаний России. В условиях, когда только 7% малых и средних предприятий России смогли получить кредит по итогам 2021 года, именно реализация долей в компаниях является одним из немногих реальных инструментов для компаний финансировать своё развитие. В свою очередь, инвесторам такие сделки позволяют получить долю в перспективных, непубличных компаниях, которые, при учете прочих инвестиционных рисков компаний ранних стадий, могут быть менее волатильны, нежели другие доступные инструменты, а также показать больший потенциал доходности за счёт быстрого роста», — отметил генеральный директор ROUNDS Антон Утехин.

ГК «Мосгорломбард»:

Мосгорломбард был открыт в 1924 году. Это старейшая, активно развивающаяся российская сеть ломбардов, за плечами которой почти 100 лет непрерывной работы во все, даже самые сложные времена. На сегодняшний день сеть насчитывает 109 отделений и является первой по количеству объектов в Московском регионе.

ГК «Мосгорломбард» не только осуществляет деятельность по выдаче займов под залог, но и является эмитентом ценных бумаг. На счету организации успешные выпуски коммерческих и биржевых облигаций, а также обыкновенных и привилегированных акций.

Мосгорломбард активно использует инновационные технологии. В марте 2022 года был запущен в эксплуатацию уникальный, не имеющий аналогов роботизированный ломбард, отмеченный премией EXPO-2020 в Дубае. Сегодня ГК «Мосгорломбард» – единственная, кто имеет права на использование робота-ломбарда в Московском регионе.

Общая сумма, которую планируется привлечь в рамках PRE-IPO, – от 256,6 до 341,6 млн руб. Минимальная сумма инвестирования: 206,58 тыс. руб.

IPO ГК «Мосгорломбард» запланировано на четвертый квартал 2023 года.

ROUNDS:

Rounds (rounds.ru) – это онлайн-платформа для совершения сделок с внебиржевыми ценными бумагами (акциями и облигациями) частных и непубличных компаний России. Основной смысл Rounds – дать компании возможность привлекать инвесторов в капитал (долю в компании) в онлайн-формате, а инвестору дать возможность приобрести долю в перспективной компании до начала её публичного размещения. Rounds реализует идею создания в России OTC-markets (США, рынок внебиржевых акций с объемом торгов в 500 млрд USD), но основная логика платформы – российские деньги для российских компаний в российской юрисдикции в легальной конструкции в рамках онлайн-сделок. Деньги, полученные от продажи акций, компания может сразу использовать для финансирования своего развития.

Rounds входит в реестр инвестиционных платформ Банка России, Ассоциацию инвестиционных платформ России, является резидентом Skolkovo, подписано соглашение о партнёрстве с Иннополисом. В сделках на Rounds могут принимать участие как обычные инвесторы – физические лица, так и профессиональные участники финансового рынка (брокеры и банки).