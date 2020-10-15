ГК «ПРОМОМЕД» готова обеспечить подмосковный Минздрав препаратом «Арепливир» для бесплатного лечения коронавирусных пациентов

В условиях пандемии COVID-19 группа компаний «ПРОМОМЕД» разработала и наладила выпуск препарата «Арепливир», предназначенного для борьбы с этой инфекцией. Недавно на официальном ресурсе авторитетного международного реестра ClinicalTrials.gov был обнародован протокол клинических исследований этого лекарства. ГК «ПРОМОМЕД» выражает готовность обеспечить подмосковный Минздрав «Арепливиром» для бесплатного лечения больных COVID-19. Сообщается, что производитель уже поставил этот препарат своему официальному дистрибьютеру ГК «Биотэк» в объеме, достаточном для того чтобы удовлетворить потребности регионального Минздрава в бесплатном предоставлении лекарства пациентам с коронавирусом.

Как известно, недавно московские власти объявили о решении по расширению программы бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных больных COVID-19, и вскоре аналогичную инициативу выдвинуло подмосковное правительство. По словам руководителя Минздрава МО Светланы Стригунковой, все лечащиеся от коронавируса на дому пациенты будут бесплатно обеспечены препаратами на основе фавипиравира. Решение по применению препарата в каждом конкретном случае будет приниматься лечащим врачом, — добавила министр.