ГК «Промомед» увеличит объемы производства Арепливира с апреля в два раза

По словам гендиректора «Промомед» Максима Смагина, ГК планирует в ближайшее время увеличить объемы производства Арепливира, препарата с действующим веществом Фавипиравир, который помогает эффективно и безопасно лечить коронавирус. Его разработчиком является производственная площадка ГК «Промомед» — саранский завод «Биохимик». Одобрение на применение Арепливира Минздрав РФ дал в июне прошлого года, напоминает ТАСС.

Как сообщил Максим Смагин, увеличения объемов производства «Арепливира» следует ждать в апреле. Он уточнил, что сейчас на «Биохимике» в месяц выпускают 1 млн упаковок препарата. Данный показатель будет увеличен в два раза — до 2 млн упаковок. Добавим, что ГК «Промомед» решила временно приостановить экспорт препарата в связи с тем, что наблюдается его нехватка на внутреннем рынке. Приоритет — обеспечение «Арепливиром» отечественного потребителя.