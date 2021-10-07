ГК «ВЕНТАЛЛ» проводит испытания нового продукта – сэндвич-панелей с алюминиевыми облицовками

С июня 2021 года ГК «ВЕНТАЛЛ» совместно с компанией «РУСАЛ»» проводит испытания своего нового продукта: сэндвич-панелей с алюминиевыми облицовками. Этот инновационный материал был разработан в рамках развития и поддержки тренда устойчивого строительства, которому неизменно следует производитель во всех аспектах своей деятельности. На данный момент уже проведены заводские лабораторные испытания входного контроля материалов, выполнена пробная прокатка изделий. В ближайшее время запланирован комплекс мероприятий по определению пожарных характеристик конструкций из сэндвич-панелей с алюминием, разработке технических условий, расчету таблиц несущей способности и оформлению другой нормативной документации.

Сэндвич-панели с алюминием станут альтернативой стандартным решениям

Традиционно при производстве облицовок сэндвич-панелей для промышленных зданий используют тонколистовую, горячеоцинкованную или нержавеющую сталь. Однако эти решения имеют свои недостатки. Например, стальные обшивки сильнее подвержены коррозии. Нержавейка сложнее в обработке из-за своей повышенной жесткости, что заметно повышает стоимость конечного продукта.

Алюминий лишен этих недостатков. Благодаря более высокой пластичности он лучше обрабатывается в процессе производства, а его коррозионная устойчивость не хуже, чем у нержавеющей стали. Сэндвич-панели с алюминием смотрятся более эстетично, и имеют срок эксплуатации намного выше, чем у стандартных изделий со стальной облицовкой.

Продукт нельзя назвать абсолютной новинкой, в СССР были даже разработаны ГОСТы на подобный материал. Однако в силу востребованности алюминия в других отраслях промышленности, он был незаслуженно забыт. Сегодня пришло время, когда такой продукт снова стал интересен потребителю.

«В современной промышленности есть немало предприятий, где необходимы сэндвич-панели с высокой стойкостью к агрессивной среде. Например, на химических, пищевых производствах, комбинатах нефтегазодобывающей и перерабатывающей отрасли» — отмечает Можный Алексей Иванович, коммерческий директор по компонентам ГК «ВЕНТАЛЛ». — «Сейчас здесь используются преимущественно панели с облицовками из нержавеющей стали, которые обходятся предприятиям очень дорого. Мы хотим предложить рынку не менее качественный, но при этом более доступный материал, который ко всему прочему будет в полной мере соответствовать трендам устойчивого строительства»

Еще один шаг на пути к «зеленому» строительству

В последнее время российский рынок все больше разворачивается в сторону энергоэффективного и экологически рационального строительства, которому свойственны три основных принципа:

разумное использование ресурсов;

сокращение вредных выбросов и минимизация ущерба, наносимого природе;

создание комфортного для человека микроклимата в здании.

По оценке жизненного цикла, инновационный продукт ГК «ВЕНТАЛЛ» будет отвечать всем критериям, которые предъявляются к эко-материалам. Для производства внешних облицовок сэндвич-панелей производитель использует тонколистовой прокат алюминиевого сплава АМг2Н2 ГОСТ 4784 (аналог EN AW-5051A) толщиной 0,6 мм, который производится с использованием гидроэлектроэнергии. Внешние поверхности обшивок покрываются полиэфирной эмалью (полиэстером) толщиной 25 мкм. Полимерное покрытие дополнительно защитит изделие от агрессивных внешних воздействий и продлит срок его эксплуатации.

В качестве наполнителя возможны:

традиционная минеральная вата на основе волокон базальтовых пород (каменная вата MW);

экологически чистая минеральная вата на основе кварцевого волокна (стекловолокно GW);

пенополиизацианурат (PIR) для сложных условий эксплуатации.

Основной упор производитель делает на сэндвич панели с сердечником на основе кварца, выпускаемый под маркой Венталл Грин как наиболее подходящее решение для устойчивого строительства. Это продукт из экологически чистых, полностью перерабатываемых материалов, который изготавливается на современном энергоэффективном предприятии. При производстве строго контролируется потребление энергии и сырьевых ресурсов, соблюдаются ограничения по выбросам СО2 в атмосферу.

«Стеновые сэндвич-панели под маркой Венталл Грин разрабатывались специально для фасадов с высокими требованиями к экологичности. Сейчас мы их выпускаем преимущественно с облицовкой из горячеоцинкованной стали, которые применимы не во всех условиях эксплуатации» — рассказывает Александр Беляев, руководитель отдела технической поддержки ООО «Венталл». — «Новые панели с алюминиевыми обшивками станут экономичным и экологичным решением для самых разных предприятий, в том числе с агрессивными производствами».