Глава Департамента образования и науки Москвы рассказал о пользе проекта «Осмысленное чтение»

Общество
26 мая 2022

В современном мире специалист любой отрасли должен обладать навыками получения достоверных и нужных данных, уверенного ориентирования в бескрайних информационных потоках, считает Александр Молотков, возглавляющий Департамент образования и науки Москвы.

Чиновник рассказал о проекте «Осмысленное чтение», начало реализации которого относится к ноябрю 2021 г. Тогда к новому проекту были привлечены 102 образовательных организации столицы. А на сегодняшний день данная программа для 2-11-х классов работает во всех школах Москвы. Обучающими детей педагогами используются самые интересные, наиболее современные учебные методики, обучающие навыкам работы с крупными текстами, инфографикой, условными обозначениями, прививающие навыки анализа содержания текста и т.п.

По словам Молоткова, помимо помощи в усвоении учебной программы, данные навыки незаменимы в развитии системного и критического мышления, быстрого анализа информации, эффективной командной работы, разработке и презентации новых идей.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Пресс-релизы

Агентство Moody’s повысило ESG-оценку компании FS

Мир

Компания LONGi опубликовала свой годовой отчет за 2021 год и I квартал 2022  года

Мир

Компания CoverGo привлекла $15 млн в ходе раунда финансирования Серии А

Общество

В «Аптекарском огороде» высажена роза в честь Барбары Стрейзанд