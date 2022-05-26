Глава Департамента образования и науки Москвы рассказал о пользе проекта «Осмысленное чтение»

В современном мире специалист любой отрасли должен обладать навыками получения достоверных и нужных данных, уверенного ориентирования в бескрайних информационных потоках, считает Александр Молотков, возглавляющий Департамент образования и науки Москвы.

Чиновник рассказал о проекте «Осмысленное чтение», начало реализации которого относится к ноябрю 2021 г. Тогда к новому проекту были привлечены 102 образовательных организации столицы. А на сегодняшний день данная программа для 2-11-х классов работает во всех школах Москвы. Обучающими детей педагогами используются самые интересные, наиболее современные учебные методики, обучающие навыкам работы с крупными текстами, инфографикой, условными обозначениями, прививающие навыки анализа содержания текста и т.п.

По словам Молоткова, помимо помощи в усвоении учебной программы, данные навыки незаменимы в развитии системного и критического мышления, быстрого анализа информации, эффективной командной работы, разработке и презентации новых идей.