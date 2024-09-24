Глава Ингушетии прокомментировал ход реализации программы благоустройства в республике

В Ингушетии в текущем году запланировано благоустройство в общей сложности 20 общественных территорий. На сегодняшний день уже благоустроено 8 общественных территорий в Малгобеке, Карабулаке, Сунже, Назрани, Малгобекском и Джейрахском районах. Благоустройство остальных объектов должно быть завершено до декабря 2024 г.

Программа благоустройства охватывает 9 муниципальных образований республики. Для реализации программы выделено 127,06 млн руб., из них 125,79 млн рублей – средства федерального бюджета. При этом власти отчитались о своевременном заключении всех контрактов.

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» представляет собой важнейший инструмент для формирования современных и функциональных пространств для отдыха, спорта и досуга. Власти должны прилагать максимум усилий для превращения новых общественных территорий в предмет гордости для все жителей. Все участники проекта должны выполнять работы своевременно и качественно, подчеркнул Калиматов. Также глава региона поблагодарил за поддержку федеральный центр.