Глава Ингушетии прокомментировал итоги работы энергетиков в Джейрахском районе республики

В Джейрахском районе Ингушетии специалистами филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» проведена замена ветхого электрооборудования, которое использовалось с 1989 года. По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, энергетики внесли свой вклад в сохранение исторического, культурного и духовного наследия республики.

Мощность данного оборудования отечественного производства составляет 250 кВА. В сравнении с замененной трансформаторной подстанцией, новая является более безопасной для сотрудников, у нее более качественная защита от несанкционированных действий, она исключает проникновение животных и меньше зависит от погодно-климатических воздействий.

Работы проведены энергетиками в рамках реализации программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Республике Ингушетия. Глава Ингушетии отметил, что энергетиками проделана важнейшая для Джейрахского района, поскольку речь идет о туристической зоне со множеством исторических достопримечательностей, культурных артефактов и туристических маршрутов.