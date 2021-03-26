Глава компании «ПРОМОМЕД» получил орден Пирогова от президента РФ Владимира Путина

За заслуги в области производства лекарственных препаратов был награжден председатель совета директоров группы компаний «ПРОМОМЕД» Петр Белый. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил его орденом Пирогова, о чем со ссылкой на официальный портал правовой информации, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

В минувшем году саранское предприятие «Биохимик» (входит в группу компаний «ПРОМОМЕД») разработало противовирусный препарат «Арепливир». Лекарственное средство используется для эффективного и безопасного лечения коронавирусной инфекции. Также ГК выступила инициатором акции «Арепливир — врачам». В ее рамках препарат бесплатно передается в регионы РФ для лечения пациентов и работающих в «красной зоне» медиков. В общей сложности ГК «ПРОМОМЕД» безвозмездно передала медработникам свыше 16 тыс. упаковок препарата.