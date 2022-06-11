Глава «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков вновь переизбран президентом АМДПР

Участники Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности России на общем годовом собрании вновь избрали на должность президента АМДПР генерального директора ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александра Николаевича Шестакова, сообщает журнал «Мебельный мир». Таким образом, срок полномочий Александра Шестакова, возглавляющего Ассоциацию на протяжении последних десяти лет, продлен еще на три года, до марта 2025 года.

«Александр Шестаков – яркий пример отличного руководителя. За прошедшие десять лет он многое сделал для развития российской мебельной отрасли. В частности, под его началом Ассоциация смогла популяризовать новую для отечественного рынка услугу – меблированные квартиры в новостройках. Был реализован ряд мероприятий и предложений, способствовавших значительному, почти на 30%, сокращению доли импортной мебели на российском рынке и развитию экспорта. Переизбрание Александра Шестакова на пост президента АМДПР – это позитивный сигнал для всей мебельной промышленности, дающий уверенность в том, что российская мебельная отрасль будет расти и развиваться и в дальнейшем», – говорит генеральный директор Ассоциации Тимур Иртуганов.

Эту уверенность, по его словам, подкрепляют успехи ЗАО «Первая мебельная фабрика», которую Александр Шестаков успешно возглавляет вот уже почти тридцать лет. В числе самых известных проектов, реализованных им на «Первой мебельной фабрике», – перевод действующего крупного промышленного предприятия из центра Санкт-Петербурга на новую промплощадку на окраине города, осуществленный без остановки производства. «Первая мебельная фабрика» тогда, в середине «нулевых», стала пионером в начинавшемся процессе вывода промышленных предприятий из центра города. «Менее чем за полгода мы переехали с исторической Петроградской стороны на окраину города, в Старую Деревню, ни разу не останавливая производственный процесс. В результате мощности «Первой мебельной фабрики» выросли в 3 раза, а вложенные в проект $14 млн инвестиций окупились в течение года», – вспоминает Александр Шестаков.

В 2017 году «Первая мебельная» завершила масштабную реконструкцию завода, в ходе которой были полностью обновлены два цеха завода площадью 11,4 тыс. кв. м, построены новый цех площадью 4,3 тыс. кв. м и складской комплекс площадью 7 тыс. кв. м. Благодаря этому площадь производственных цехов «Первой мебельной» увеличилась до 52 тыс. кв. м. «В модернизированных цехах мы впервые в России установили полностью автоматизированные линии «тяжелого» класса Homag и Ima Group. Это позволило в 5 раз увеличить проектную мощность производства, до 500 тыс. мебельных секций в месяц или 50 тыс. комплектов мебели в год. С тех пор мы постоянно работаем над развитием и обновлением ассортимента выпускаемой продукции. Мы успешно диверсифицировали ассортиментную линейку и сегодня производим не только кухни, но и все виды корпусной мебели, мебели для гостиниц и апартаментов, специализированной мебели для медицинских учреждений, два года назад вышли на рынок дверей», – говорит Александр Шестаков.

Благодаря широкой номенклатурной линейке и практически неисчерпаемым возможностям производства «Первая мебельная фабрика» сумела стать крупным игроком в сегменте корпоративных поставок мебели. Например, в 2021 году компания выиграла более десяти крупных тендеров, проведенных государственными заказчиками, и успешно исполнила заключенные контракты. В конце 2021 года «Первая мебельная фабрика» была признана победителем электронного аукциона, объявленного Законодательным собранием Ленобласти. В соответствии с подписанным соглашением «Первая мебельная фабрика» до конца текущего года изготовит и поставит государственному заказчику комплект сложной мебели для обустройства зала заседаний областного парламента на сумму 26,3 млн рублей.

«Такие показатели – логичный результат многолетней работы «Первой мебельной фабрики» по модернизации производства и диверсификации ассортиментной линейки, по разработке новых коллекций мебели, оптимизации бизнес-процессов и совершенствованию системы менеджмента качества. Наша компания на протяжении многих лет является поставщиком мебели для бизнес- и государственных структур и за это время зарекомендовала себя надежным и достойным доверия партнером», – подчеркнул генеральный директор предприятия Александр Шестаков.

«Коронавирусный» кризис 2020 года, который больно ударил по многим предприятиям мебельной отрасли России, «Первую мебельную» обошел стороной. Компания сумела преодолеть негативные тенденции первого полугодия 2020 года и завершила год с прибылью. В 2021 году «Первая мебельная» стала основным партнером крупнейших петербургских застройщиков по меблировке квартир. В 2022 году предприятие, несмотря на глобальный экономический кризис, не сбавляет темпы развития: в первом квартале выручка «Первой мебельной фабрики» выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 27,7%, до 575,8 млн рублей.

«И «Первой мебельной фабрике», и АМДПР повезло с руководителем. Александр Шестаков, несмотря на колоссальную загруженность на основной работе, на своем предприятии, успешно руководит Ассоциацией и продвигает инициативы, полезные не только для мебельной отрасли, но и в целом для российского общества», – уверен Тимур Иртуганов.

«Впереди нас ждут непростые времена – нынешний кризис так или иначе коснется каждого предприятия, каждой компании. Но и в такой ситуации мы ставим перед собой очень амбициозные задачи: не просто выживать, но и развиваться. Сегодня Ассоциация продолжает работу по продвижению на рынок меблированных квартир – опыт и застройщиков, и производителей мебели предыдущих лет доказывает, что данная услуга востребована покупателями и экономически выгодна для всех участников процесса. Мы рассчитываем, что наша инициатива будет поддержана правительством РФ. Первой ласточкой станет ожидаемое в ближайшем будущем включение Минпромторгом обязательной меблировки в сдаваемое жилье для очередников и переселенцев по программам с госфинансированием. Следующим логичным шагом был бы пересмотр перечня критериев стандартного жилья и включение в них обязательной меблировки», – говорит Александр Шестаков.

Еще одним важным направлением деятельности Ассоциации в ближайшие годы Александр Шестаков называет поддержку российского экспорта мебельной продукции. «Отечественная мебель востребована за рубежом, и объемы экспорта постоянно росли. Сегодня, увы, из-за сложной геополитической обстановки мы теряем завоеванные позиции в Западной Европе и США. Необходимо переориентироваться на новые рынки сбыта, и в этом нам также нужна помощь и поддержка государства», – говорит Александр Шестаков. Так, по расчетам АМДПР, снижение ввозных пошлин на сырье и комплектующие, экспортных пошлин на готовую продукцию позволило бы российской мебели составить серьезную конкуренцию продукции зарубежных производителей на рынках Ближнего и Среднего Востока, а также Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе на рынках Индии, Турции, Китая. «Впереди нас ждет большая работа, и я уверен, что вместе мы успешно решим поставленные задачи. Я благодарен участникам Ассоциации за оказанное мне доверие», – отметил Александр Шестаков.

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