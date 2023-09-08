Глава Сочи Алексей Копайгородский вновь стал третьим в рейтинге мэров⁠⁠

Глава Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский сохранил третью позицию в национальном рейтинге мэров российских городов по итогам апреля-мая 2023 года. Всего была проанализирована деятельность 88 градоначальников.

31 мая стало известно, что глава Сочи Алексей Копайгородский вновь вошел в тройку лучших мэров страны. Соответствующее исследование провел Центр информационных коммуникаций совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Копайгородский сохранил третью позицию в национальном рейтинге мэров российских городов по итогам апреля-мая 2023 года. Всего была проанализирована деятельность 88 градоначальников.

Эксперты оценили роль Алексея Сергеевича Копайгородского в обеспечении безопасности Сочи в преддверии летнего курортного сезона. Наблюдатели отметили и следование главы курорта принципу максимальной открытости местной власти и ее взаимодействие с населением.

Мэр Черноморского города занял третье место, а первые два места заняли градоначальник Москвы Сергей Собянин и казанский глава Ильсур Метшин.

Напомним, Алексей Сергеевич занял пост главы курорта в 2019 году. До этого градоначальником Сочи продолжительное время являлся Анатолий Пахомов, но 9 сентября 2019 года он сдал свои полномочия, и уже на следующий день, 10 сентября, на его место путем тайного голосования был избран Алексей Сергеевич Копайгородский.