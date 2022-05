Глава Supermicro на Computex расскажет о новейших разработках и средств хранения информации

25 мая 2022 года (COMPUTEX 2022 Virtual) президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang) выступит на форуме Computex с докладом о новейших технологиях и системных инновациях, поддерживающих различные динамичные рынки.

Кроме того, вице-президент компании NVIDIA по вопросам глобального партнерства Кевин Коннорс (Kevin Connors) затронет вопрос тесного сотрудничества NVIDIA и Supermicro в области передовых корпоративных решений для систем искусственного интеллекта, от центра обработки данных до граничных вычислений.

И наконец, Шеша Кришнапура (Shesha Krishnapura), научный сотрудник и ИТ-директор Intel, расскажет о сотрудничестве Intel с Supermicro в целях уменьшения воздействия на окружающую среду при проектировании или обновлении центров обработки данных.

На виртуальном стенде Supermicro будут представлены новейшие серверы с поддержкой процессоров Intel 3-го поколения Intel® Xeon® Scalable, процессоров 3-го поколения AMD EPYC™ и нового поколения сертифицированных систем NVIDIA-Certified Systems™.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.