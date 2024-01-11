Главы Bybit и Wintermute верят в торговлю опционами

Несмотря на возрастающее число криптобирж, остается нехватка опытных поставщиков ликвидности. В эпоху после FTX такие лидеры рынка, как Wintermute, играют еще более важную роль.

Недавно компания Wintermute совершила стратегический выход в Сингапур, еще больше укрепив свое положение гиганта среди поставщиков ликвидности. Кроме того, компания Wintermute Asia завершила свою первую блочную торговлю опционами на CME, продемонстрировав свою приверженность инновациям и росту.

Хотя крах FTX продолжает отражаться на отрасли криптовалют, он служит поворотной точкой для устоявшихся игроков, чтобы выделиться и двигаться по перспективному, но волатильному рынку. Поставщики ликвидности являются кровеносной системой динамики крипторынка, но их операции часто покрыты тайной из-за недоступности внебиржевых данных.

Сейчас у нас есть возможность получить анализ из первых рук от Бена Чжоу (Ben Zhou), соучредителя и генерального директора Bybit, Юджин Чан (Eugene Cheung), руководителя институционального подразделения Bybit, и Йоанна Турпина (Yoann Turpin), сооснователя Wintermute, которые комментируют прошедший год и обсуждают стратегии перспектив роста.

Основные моменты:

Бен Чжоу считает, что профессиональная торговля опционами будет развиваться.

Йоанн Турпин, который теперь официально находится в Сингапуре, использует свой опыт бывшего торговца опционами TradFi и смотрит с оптимизмом на будущее торговли опционами в криптовалюте.

Юджин Чан сообщает, что компания Bybit инициировала пилотную внебиржевую программу.

Помимо недавнего тика повышения цены, существует растущее число признаков того, что рынок криптовалют переживает устойчивое возрождение. Согласно биржевому отчету CCData за декабрь, объем торговли спотами на централизованных биржах растет уже второй месяц подряд, достигнув 965,8 млрд долларов — рост на 52,8% и наибольший объем торговли спотами с марта 2023 года. Объем торговли деривативами на бирже CME также вырос на 18,4% до 67,9 млрд долларов, ознаменовав наивысший объем с ноября 2021 года.

Bybit и Wintermute начали совместную работу в июле 2021 года, что совпало с запуском платформы торговли спотами Bybit. Это партнерство успешно пережило взлеты и падения крипторынка, а сейчас эти две компании сотрудничают еще теснее для навигации по меняющейся и неспокойной сфере криптовалют.

Для таких поставщиков ликвидности, как Wintermute, уменьшение рисков, связанных с биржевыми сбоями, является критическим. Йоанн подчеркивает, что Wintermute высоко ценит свое сотрудничество с Bybit и отдает приоритет качеству проектов, токенов и репутации команды, а стремлению к увеличению продаж и развитию бизнеса централизованных бирж. Wintermute считает «надежную и устойчивую внутреннюю технологическую платформу» Bybit впечатляющей. Кроме того, раннее внедрение единого торгового счета (UTA) компанией Bybit для клиентов стало важным для трейдеров по всему миру.

Юджин сообщает, что компания Bybit запустила пилотную программу для внебиржевой торговли, это значительный этап, который укрепляет сотрудничество между двумя компаниями и расширяет горизонты для экосистемы в долгосрочной перспективе. Bybit видит большой потенциал в деривативах и опционах для внебиржевого бизнеса, начав с внебиржевой торговли спотами.

В своих заключительных замечаниях Бен подчеркивает, что хотя общее бессрочное использование по прогнозам снизится в будущем году, опционы в криптовалюте станут более популярными из-за роста числа профессиональных торговцев опционами, которые выходят на арену. Рынок опционов продемонстрировал фундаментальный сдвиг после последней тенденции повышения, крупные централизованные биржи и экосистема опционов готовятся к стремительному росту. Недавний выход Bybit в пространство Earn Product открывает новую главу после пережитой турбулентности.

Наконец, принципиально важно тщательно отслеживать региональное развитие и подходы к криптовалютам и цифровым активам. Такие регионы, как Сингапур, Гонконг, Япония и ОАЭ, обеспечивают мониторинг, так как внедрение криптовалюты все больше зависит от четких руководств. Компании обращаются к быстрорастущей Азии, аргументируя, что локализованные нормы могут увеличить спрос. Согласно базе данных географического распространения активных участников рынка Cointelegraph Research, Сингапур сейчас лидирует, а после него идут США, Гонконг и Великобритания.