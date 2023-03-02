Global Digital Power Forum 2023: Обеспечение успеха операторов на фоне глобального перехода к углеродной нейтральности

Компания Huawei провела форум Global Digital Power Forum в рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC) 2023. Forum был посвящен теме «Обеспечение успеха операторов на фоне глобального перехода к углеродной нейтральности». Операторы, лидеры отрасли и эксперты со всего мира собрались для обмена новейшими знаниями о мировой энергетике и сфере ИКТ. Кроме того, они поделились инновационными решениями и передовым опытом в области экологически чистой и низкоуглеродной энергетической инфраструктуры, обсудив пути содействия операторам в достижении более экологичного будущего.

Руководитель Чарльз Ян отдела глобального маркетинга и продаж компании Huawei Digital Power выступил с речью на тему «Успех Enabling Operator на фоне глобального перехода к углеродной нейтральности». Он подчеркнул, что, несмотря на глобальный консенсус по экологически безопасному развитию, операторы продолжают сталкиваться с проблемами. Операторы по-прежнему сталкиваются с ростом расходов на электроэнергию, трудностями в сокращении углеродных выбросов и стагнацией роста.

Компания Huawei стремится интегрировать цифровые и силовые электронные технологии для содействия операторам в достижении более экологичного будущего. По словам г-на Яна, операторы уже не могут быть просто потребителями энергии, но и должны стать производителями и спонсорами на фоне глобального перехода к углеродной нейтральности. Huawei надеется оказать им поддержку на этом пути.

Потребители энергии: операторы будут обеспечивать максимальную энергоэффективность в целях сокращения энергопотребления за счет предоставления каждой ватты возможности питания большего числа битов. Сети будут использовать интеллектуальные энергосберегающие и оптимальные технологии сгибания для сокращения энергопотребления. Объекты Telecom будут упрощены от комнат до шкафов, от шкафов до столбов в целях повышения энергоэффективности объекта на величину до 97%. Для снижения уровня PUE до 1,15 в центрах обработки данных будут использоваться системы бесплатного охлаждения и оптимизации энергоэффективности на основе искусственного интеллекта.

Производители энергии: операторы будут участвовать в производстве и регулировании энергии в целях обеспечения максимальной ценности своей инфраструктуры. Они будут развертывать фотоэлектрические системы или приобретать экологически чистую энергию на телекоммуникационных объектах, центрах обработки данных и кампусах. Взаимодействие с потреблением электроэнергии также приведет к снижению расходов на электроэнергию. И наконец, они сэкономят и зарабатают деньги, используя литиевые батареи в качестве части виртуальной электростанции (VPP).

Обеспечение энергоснабжения: операторы будут использовать такие цифровые технологии, как 5 G, искусственный интеллект, облачные технологии и лоты, для обеспечения цифрового управления, интеллектуальных эксплуатационно-технического обслуживания, а также стабильных поставок систем традиционной и возобновляемой энергетики. Они обеспечат возможность планирования по всей сети и прогнозирования отказов AI-based, помогая создавать безопасные, устойчивые и эффективные системы энергоснабжения.

Президент Яо Цюань Huawei Site Power Facility выступил с речью на тему «Интеллектуальное питание на объектах: ключевое средство защиты окружающей среды и Low-Carbon Network». Он пояснил, что операторы сокращают углеродные выбросы и энергозатраты для достижения углеродной нейтральности, берут на себя ответственность за повышение цен на энергоносители и не отстают от ускоренного развертывания сетей 5 G.

Однако традиционные системы электропитания на объектах имеют высокую совокупную стоимость владения (ССВ) и углеродные выбросы. Это препятствует эволюции сетей и препятствует достижению углеродной нейтральности операторами. Для решения этих проблем Huawei предлагает интеллектуальные решения электропитания на объектах, обеспечивающие «интеллектуальную простоту», «интеллектуальную экологичность» и «интеллектуальную экономию». Являясь одним из ключевых инструментов развития экологически безопасных и низкоуглеродных сетей, эти интеллектуальные системы электропитания на объектах помогут операторам ускорить достижение своих целей по углеродной нейтральности.

Президент Huawei Data Center Facility и бизнес-подразделения критически важных источников энергии Сунь Сяофэн выступил с речью на тему «Smart DC, построение экологически безопасного будущего». Мир становится углеродно-нейтральным, цифровым и интеллектуальным. В этом контексте центры обработки данных должны обеспечивать высокую энергоэффективность, высокую эффективность эксплуатации и технического обслуживания, гибкость и доступность для экспоненциального роста вычислительных мощностей. Он представил решения Huawei для всех размеров центров обработки данных и критически важных систем электропитания. Эти решения позволяют экологически чистым, простым, интеллектуальным и надежным центрам обработки данных способствовать низкоуглеродному и интеллектуальному развитию отрасли.

Эксперты также выступили на форуме, поделившись своими взглядами на экологически чистые ИКТ в энергетическом бизнесе.