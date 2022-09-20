Global Times: ключевой визит Си Цзиньпина в Центральную Азию

Председатель КНР Си Цзиньпин совершает свой первый со времени пандемии COVID-19 зарубежный визит, принимая участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Центральной Азии. Это ключевое многостороннее дипломатическое событие в Самарканде с частыми двусторонними встречами лидеров государств-членов ШОС и ключевых партнеров на Евразийском континенте привлекло внимание всего мира.

Главы государств и лидеры других стран, с которыми Си Цзиньпин уже встретился к четвергу в ходе своей поездки, включают президента России Владимира Путина, президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева, президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Монголии Ухнаа Хурэлсуха, президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Региональные партнеры и ключевые члены ШОС выразили поддержку предложенных Китаем инициатив в области глобального развития и безопасности и подтвердили поддержку политики одного Китая.

По мнению экспертов, причина, по которой Китай выбрал Центральную Азию для первого зарубежного визита своего руководителя с начала пандемии COVID-19, заключается в том, что Китай придает большее значение или даже отдает приоритет отношениям с соседями, развивающимися странами и многосторонними или международными организациями, такими как ШОС.

По словам аналитиков, Китай прилагает огромные усилия в рамках дипломатии главы государства, чтобы создать стабильную и устойчивую международную среду, которая служила бы не только его собственному развитию, но и общему миру и процветанию региона и большей части международного сообщества.

Популярность и обаяние

В ходе встречи с Путиным Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией на условиях решительной взаимной поддержки в вопросах, касающихся их соответствующих основных интересов. Си Цзиньпин также заявил, что Китай готов к углублению практического сотрудничества в таких областях, как торговля, сельское хозяйство и связь.

По мнению экспертов, личное общение в четверг высших руководителей Китая и России — двух соседних крупных держав и ключевых членов ШОС с глобальным влиянием — имеет важное значение не только для стабильного развития двусторонних отношений, но и для мира и стабильности в регионе.

В 2013 году во время визита в Казахстан Си Цзиньпин предложил создать Экономический пояс Шелкового пути в рамках инициативы «Один пояс и один путь». За последние 10 лет эта инициатива способствовала развитию многих стран по всему миру. По словам экспертов, в этот раз ключевая дипломатическая деятельность Си Цзиньпина в Центральной Азии снова окажет существенное влияние не только в регионе, но и во всем мире.

В четверг Генеральный секретарь Китайского центра исследований ШОС Дэн Хао (Deng Hao) заявил в интервью газете Global Times, что Китай и страны Центральной Азии являются добрыми соседями и близкими партнерами, а ситуация в регионе непосредственно скажется на стабильности и развитии западной территории Китая, а также на энергетической безопасности Китая и строительстве «Одного пояса и одного пути». По его словам, выбор Китаем этого региона для первого с 2020 года иностранного визита главы государства свидетельствует о том, что Китай придает большое значение связям с региональными партнерами.

Начавшийся в этом году российско-украинский конфликт и политические волнения в Казахстане ставят под угрозу региональный мир и стабильность, а конфликты между Азербайджаном и Арменией в последние годы также повышают риски и опасности в регионе. По мнению экспертов, важно, чтобы Китай, как крупная держава с выдающейся национальной мощью и экономическим потенциалом, играл более значительную роль в развитии сотрудничества и укреплении связей между Восточной Азией, Центральной Азией, Европой, Ближним Востоком и Южной Азией.

«Именно поэтому китайский президент так популярен в регионе и в странах из других регионов, которые хотели бы стать членами или партнерами ШОС, как показали многие двусторонние и многосторонние встречи с главой китайской дипломатии», — отметил г-н Дэн.

Си Цзиньпин был принят с теплом, гостеприимством и величайшим уважением как в Казахстане, так и в Узбекистане. Во второй половине дня в среду Си Цзиньпин был награжден орденом Золотого орла (Алтын Кыран) президентом Казахстана Токаевым в президентском дворце Акорда в Нур-Султане, сообщило агентство Синьхуа. Орден Золотого орла является высшей наградой Казахстана и дается за значительный вклад в национальное развитие Казахстана и дружественные внешние отношения.

Токаев выступил с речью перед вручением ордена. Как сообщает издание Синьхуа, президент отметил, что визит Си Цзиньпина является огромной честью для Казахстана.

Си Цзиньпин выдвинул значимые инициативы, включая сотрудничество в рамках проекта «Один пояс и один путь» и создание сообщества с общим будущим для всего человечества, и внес выдающийся вклад в построение нового типа международных отношений, заявил Токаев, добавив, что выдвинутая Си Цзиньпином Глобальная инициатива в области развития и Глобальная инициатива в области безопасности имеют особое стратегическое значение для преодоления рисков и проблем, с которыми сталкивается современный мир.

В четверг Си Цзиньпин получил высшую награду за дружбу — Орден дружбы — от президента Узбекистана Мирзиёева. По данным Центрального телевидения Китая, этот Орден был вручен впервые с момента его учреждения в марте 2020 года.

В среду вечером Мирзиёев провел грандиозную церемонию встречи Си Цзиньпина в аэропорту. На ветру развевались почти 100 национальных флагов Китая и Узбекистана, а вдоль стометрового ковра выстроился доблестный почетный караул, сообщает Синьхуа.

Дипломатия главы государства

Посещение саммита ШОС стало важным многосторонним международным мероприятием для китайского руководителя в преддверии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре и саммита «Большой двадцатки» в конце этого года.

Ван Ивэй (Wang Yiwei), директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь, сказал в четверг изданию Global Times, что ШОС — это международная организация нового типа, которая отстаивает новые идеи и взгляды на безопасность, развитие и международные отношения.

ШОС играет ключевую роль для государств-членов в решении пограничных проблем, совместном противодействии терроризму, сепаратизму и религиозному экстремизму, известным как «три зла», а также в развитии экономического сотрудничества и взаимодействия, поэтому вклад, который внесли Китай и другие члены-учредители, является большим общественным благом для международного сообщества, сказал Ван.

«В настоящее время мир все еще сталкивается с угрозой старых идей, таких как менталитет времен холодной войны, конфронтация блоков и разделение между крупными экономиками, поэтому ШОС предлагает значительную альтернативу будущему международному порядку и связям между крупными державами», — заявил Ван, отметив, что это также является ключевой причиной, по которой высший руководитель Китая приурочил свою первую зарубежную поездку с 2020 года к саммиту ШОС.

По словам Дэна, личные встречи на высшем уровне позволяют лидерам государств-членов провести более прямые обсуждения и полноценный обмен мнениями, что имеет огромное значение для достижения консенсуса и принятия совместных мер по основным международным и региональным вопросам в контексте нынешней нестабильной международной ситуации.

«Популярность главы китайского государства во время поездки также является доказательством высокого доверия к развитию Китая со стороны многих стран, которые надеются, что Китай сможет играть более активную роль в качестве лидера будущего регионального развития», — отметил г-н Дэн.