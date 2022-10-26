Global Times: новое центральное руководство КПК — новый путь

Си Цзиньпин избран Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 20-го созыва на первом пленуме ЦК, состоявшемся в воскресенье, согласно коммюнике этого пленума.

В работе пленума под председательством Си Цзиньпина приняли участие 203 члена ЦК КПК 20-го созыва и 168 кандидатов в члены. На этом пленуме Си Цзиньпин также был назначен председателем Центрального военного совета КПК.

Членами Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК на этом пленуме избраны Си Цзиньпин, Ли Цян (Li Qiang), Чжао Лэцзи (Zhao Leji), Ван Хунин (Wang Hunin), Цай Ци (Cai Qi), Дин Сюэсян (Ding Xuexiang) и Ли Си (Li Xi).

Чжао и Ван были членами Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. Ли Цян, Цай и Ли Си с 2017 года возглавляют горкомы КПК в Шанхае, Пекине и партком КПК провинции Гуандун. Дин является начальником Канцелярии ЦК КПК с 2017 года.

По мнению аналитиков, новое центральное руководство Партии, обладающее сильным ключевым лидерством, демонстрирует твердое единство, что является ключевым преимуществом и важнейшим элементом в деятельности Партии при решении сложных проблем и осуществлении новых великих достижений в будущем, а также совместного противодействия «опасным штормам» в неспокойном мире.

Кроме того, на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва избраны члены Политбюро ЦК КПК, а также одобрены члены Секретариата ЦК КПК, предложенные Постоянным комитетом Политбюро ЦК КПК.

На пленуме назначены члены Центрального военного совета, заместителями председателя которого стали Чжан Юся (Zhang Youxia) и Хэ Вэйдун (He Weidong). На пленуме утверждены секретарь, заместители секретарей и члены Постоянного комитета Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД), избранные на первом пленарном заседании 20-й ЦКПД.

Замечания о доверии

После завершения пленума Си Цзиньпин вместе с новым центральным руководством партии встретился с китайскими и иностранными журналистами в воскресенье в Доме народных собраний в Пекине и выступил с речью на встрече с представителями прессы.

Си Цзиньпин заявил, что Китай еще шире откроет свои двери для остального мира. «Мы будем неуклонно углублять реформы и всестороннюю открытость, неуклонно продвигать высококачественное развитие», — заявил Си Цзиньпин во время встречи с представителями прессы, отметив, что процветающий Китай создаст гораздо больше возможностей для всего мира.

По словам Си Цзиньпина, развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. По его словам, за 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и политики открытости Китай сотворил два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность.

По словам китайских аналитиков, это показывает, что решимость КПК и китайского народа в отношении реформ и политики открытости остается неизменной, и Партия будет неуклонно поводить курс успешной политики и стратегии, которая свидетельствует о уверенности и надежности экономического развития не только Китая, но и всего мира в условиях турбулентности и восстановления мировой экономики.

По словам Си Цзиньпина, китайская экономика устойчива и обладает хорошим потенциалом. «Ее прочные основы стабильны, а ее долгосрочные показатели неуклонно улучшаются».

Общечеловеческие ценности

В воскресенье Си Цзиньпин также выразил приверженность Китая участию в построении сообщества с общим будущим для всего человечества.

«Мы будем сотрудничать с народами всех других стран, чтобы отстаивать общие ценности человечества, такие как мир, развитие, справедливость, правосудие, демократия и свобода, в целях защиты мира во всем мире и содействия глобальному развитию, а также построению сообщества с общим будущим для всего человечества», — заявил Си, встречаясь с представителями прессы в Доме народных собраний.

Си Цзиньпин заострил внимание на основных идеях китайской дипломатии, реализуемых начиная с 18-го Всекитайского съезда КПК, подчеркивая стабильность и преемственность зарубежной политики Китая, резко контрастирующую политикой некоторых стран, которые абсолютизируют свою безопасность и свои собственные интересы, строительство небольших блоков, сообщил Су Сяохой (Su Xiaohui), заместитель директора кафедры международных и стратегических исследований Китайского института международных исследований, в своем интервью изданию Global Times в это воскресенье.

«Это свидетельствует о том, что наша дипломатия не основана на эгоистичном и антагонистическом мышлении, а идея развития сообщества с общим будущим для всего человечества побеждает и будет пользоваться более широкой поддержкой со стороны международного сообщества, особенно развивающихся стран», — заявил г-н Су.

Эксперты отметили, что основные концепции внешней политики Китая были включены в первое выступление Си Цзиньпина после его избрания генеральным секретарем Центрального комитета КПК 20-го созыва, чтобы в этот критический момент мир мог узнать, что будет делать руководство Китая. Это свидетельствует о приверженности Китая общечеловеческим ценностям, включая справедливость и правосудие.

Обеспечение непобедимости партии

«Политическая партия может стать непобедимой только в том случае, если она останется приверженной самореформированию, даже несмотря на то, что у нее было славное прошлое», — заявил Си Цзиньпин во время встречи с прессой в Доме народных собраний.

По словам Си Цзиньпина, революционные трудности и испытания прошлого столетия, и особенно первого десятилетия новой эры, сделали КПК сильнее и динамичнее.

Директор Института политических наук Китайской академии социальных наук Чжан Шухуа (Zhang Shuhua) в воскресенье заявил в интервью, данному изданию Global Times, что «перед лицом все более сложной международной обстановки КПК подчеркивает важность сильного лидерства, способного организовывать, объединять и обеспечивать исполнение».

По словам экспертов, политический авторитет, последовательность и уверенность руководства имеют важное значение для крупной державы в плане предотвращения рисков и урегулирования кризисов в неспокойном мире, и КПК предоставляет Китаю важнейшие преимущества для преодоления будущих проблем и победы в жесткой конкуренции и конфронтации, начатой несколькими странами.