Годовой отчет Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» — лучший в России

Подведены итоги конкурса годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета». В соответствии с решением жюри годовой отчет Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» назван лучшим в России. Наряду с отчетами самых уважаемых и признанных фондов страны он вошел в высшую категорию – «Золотой стандарт годового отчета», занимая первую строчку в этом списке.

Также Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» стал лидером в номинации «Контекст ЦУР. За наиболее полное представление деятельности, ориентированной на достижения Целей устойчивого развитии ООН (ЦУР) – Sustainable Development Goals (SDGs)».

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» является основным инструментом реализации социальных программ АО «СУЭК» Андрея Мельниченко. Фонд публикует годовые отчеты с 2008 года, придерживаясь принципов прозрачности, ясности, полноты и последовательности в раскрытии результатов.

«Точка отсчета» — самый авторитетный всероссийский конкурс публичных годовых отчетов НКО, который проводит Форум доноров. Этот престижный конкурс проводится в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» при поддержке Министерства экономического развития РФ и Фонда президентских грантов.

«Этот конкурс очень нужен для выявления лучших практик отчетности, а значит и объективного отражения той работы, которую ведут некоммерческие организации, ее качества и эффективности. Мы признательны за высокую оценку нашего труда и с удовольствием готовы делиться с коллегами своими знаниями и опытом», — говорит Президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.