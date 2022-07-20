GoodWe приняла участие в солнечно-энергетическом проекте в Ганьсу

По мере того, как Китай трудится над программой декарбонизации, стремясь достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году, страна все активнее развивает инновации в области применения экологических технологий и бизнес-моделей. В соответствии с этой концепцией внедряются новые и инновационные проекты в сфере солнечной энергетики, обеспечивающие надежный и экологически чистый источник энергии. Компания GoodWe, ведущий мировой поставщик фотоэлектрических инверторов, внесла существенный вклад в реализацию солнечно-энергетического комплекса мощностью 80 МВт в китайской провинции Ганьсу.

Провинция Ганьсу, в прошлом стратегический центр на Великом шелковом пути, с древних времен была местом торгового и культурного обмена между Востоком и Западом. Благодаря новой китайской инициативе «Один пояс — один путь» эта «жемчужина» торгового пути вновь засияла. Создание нового солнечно-энергетического комплекса в городах Даньхуан и Чжанъе в Ганьсу, несомненно, придаст дополнительный импульс возрождению этого района, особенно в вопросах охраны окружающей среды и экономического развития.

Город Дуньхуан, расположенный на краю пустыни Гоби, выгодно отличается большим количеством солнечных дней в течение всего года, однако здесь также характерны сухой воздух, высокие температуры и пыль. Такие суровые условия окружающей среды требуют современных и эффективных решений в области солнечной энергетики. В данном проекте задействованы 356 инверторов GoodWe GW225K-HT, отличающихся проверенной передовой технологией и надежной производительностью. Они обеспечивают среднегодовую выработку электроэнергии в объеме 186,84 млн кВт·ч и сокращение выбросов углекислого газа на 142 800 тонн.

Компания GoodWe, являющаяся одним из ведущих производителей фотоэлектрических инверторов и систем накопления энергии, беспрестанно трудится над разработкой технологических инноваций. Благодаря постоянным инвестициям в наземные электростанции и крупномасштабные энергетические базы компания GoodWe получает признание со стороны все большего числа клиентов и, несомненно, может сыграть ключевую роль в развитии мирового рынка солнечной энергетики и помочь большему числу городов и районов получать преимущества от использования возобновляемых, чистых источников энергии.