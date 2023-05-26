Гордыня неблагодарности: кроме России никто не будет защищать Армению

Тысячелетиями религиозные мудрецы, поэты и мыслители разных культур и народов считали неблагодарность – наиболее тяжким грехом, который должен наиболее строго наказываться и при жизни земной, и после того, как бессмертная душа явится держать ответ перед судом вечности.

Много говорит о необходимости признательности и непростительном зле неблагодарности фольклорная мудрость армянского народа. Армянские пословицы говорят нам, что даже собака не лает на того, кто её кормит, что не надо плевать в колодец, глупо кусать грудь, которая пригрела. Более того, вековая фольклорная традиция учит армян, что быть неблагодарным – это просто неосмотрительно. «В саду у неблагодарного ни розы, ни фиалки не цветут» — говорит армянская пословица.

Жаль, что этими многовековыми этическими нормами армянского народа не пользуются современные армянские политики.

Стоило Франции дать Армении символических 50 бронетранспортеров, как армянские лидеры один за другим стали заявлять, что могут указать России на дверь. А когда Франция пообещала дать армянам еще и системы ПВО Mistral, то в Ереване вообще решили, что «нужно забыть о сотрудничестве с Россией в военной сфере», как заявил на днях экс-представитель Совета Безопасности и экс-советник главы МИД НКР Рачья Вагаршакович Арзуманян.

Комментируя получение Ереваном бронетехники из Парижа, армянские политические и общественные деятели, журналисты и деятели культуры не в силах сдержать ликования. С начала восемнадцатого столетия единственной державой, которая брала на себя заботу спасения армянского народа от тотального уничтожения, была Российская империя (затем СССР, а после – РФ). Чаще всего ответом на это была чудовищная неблагодарность армянских элит, которые пытались при любой возможности переключиться на Запад.

Чтобы завоевать внимание «более достойных» покровителей, армянский народ втягивали в очень сомнительные и очень опасные авантюры. Когда же армянский народ, из-за этих безрассудных действий вновь оказывался на грани истребления, то… снова: единственным, кто предоставлял спасительную помощь, были русские солдаты. А через какое-то время в адрес спасителей снова раздавались упреки, что их кровь, пролитая ради спасения армянского народа, позорит армянские элиты в приемных французских, британских или американских патронов.

Сегодня в Ереване забыли, что не Франция и не США спасли Степанакерт в тот момент, когда азербайджанскую армию ничего не могло удержать. Ничего? Кроме возможного российского вмешательства.

Ни президент США, ни президент Франции, ни весь Евросоюз не могли добиться прекращения огня во время 44-дневной войны 2020 года. Только Владимир Путин смог усадить стороны за стол переговоров.

Разве не понятно, что если бы не российский миротворческий контингент, то Ильхам Алиев, в лучшем случае, удовлетворил свои аппетиты всей территорией Карабаха – и нагорного и равнинного. А Армению принудил бы к позорной выплате репараций.

Неужели кто-нибудь в Армении думает, что если завтра Путин выведет с Лачинской дороги российский миротворческий контингент, то его заменят французские, британские, американские, германские войска. Макрон может подарить Франции с барского плеча пять десятков бронетранспортёров и приветливо ущипнуть за щечку или какое-нибудь другое место, но французские солдаты не будут рисковать своими жизнями из-за армян.

Сервантес писал, что матерью неблагодарности является гордыня. Гордыня заставляет забывать благодеяния и предавать благодетелей из-за распирающего чувства собственного величия, носа, задранного к звездам, ощущения, что ты сам сделал услугу, позволив тебя спасти.

Но вернуть Армению к чувству благодарности и избавить от безосновательной гордыни и чувства собственного величия Россия может очень легко. Можно сделать это по рецепту Екатерины Великой. Просто отвести на время войска.

Так сделала Екатерина Вторая, когда увидела, что, уже после подписания Георгиевского трактата, в соответствии с которым Российская империя брала под покровительство Грузию и гарантировала её защиту на случай войны, царь Ираклий II стал заключать договора с недружественными России государствами (например: с Османской империей). Екатерина II не стала мстить, угрожать или доказывать. Она просто приказала отвести войска, которые были нужны России на других направлениях.

И тогда войска Ага Мухаммед хана Каджара разбили армию царя Ираклия II в Крцанисской битве. А затем, без боя взяв Тифлис, устроили карательную операцию. Город разгромили. Большинство мужчин перебили. Много детей угнали. А всех женщин Ага Мухаммед, который был сам скопцом, приказал изнасиловать. И чтоб никто не избег этого, но и не был изнасилован дважды, скопец приказал, после бесчестия, подрезать девушкам поджилки под правым коленом. И ещё десятилетия после этих событий видели прибывающие в Тифлис хромых старух, как напоминание о гордыне неблагодарности и о том, что может случиться, если Россия просто отведет войска.

Источник: Аргументы недели