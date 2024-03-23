«Горит, как свечка!» Что делать, если загорелись стены дома?

В середине марта над тверским микрорайоном «Южный» на несколько минут поднялся огненный столб — загорелось недостроенное многоэтажное здание. По версии следствия, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. Искры попали на пеноплекс, теплоизоляционный материал, которым была облицована одна из стен здания. Через мгновение дом был объят пламенем. К счастью, никто не пострадал — рабочие спаслись внутри здания, а сторож успел выбежать из сторожки, отделавшись легким испугом. Пожарные прибыли в тот момент, когда пламя уже разгорелось в полную силу. В борьбе с огнем было задействовано 40 человек и 14 единиц техники.

Это далеко не первый случай, когда внешний пожар многоэтажного здания начинается за доли секунды из-за использования горючих строительных материалов. В Твери это привело к финансовым потерям застройщика и очередному витку ожиданий для дольщиков, но в других случаях подобные эксцессы могут стоить жизни десяткам человек. Самым известным происшествием такого рода является пожар в лондонском доме Гренфелл-тауэр, произошедший в 2017 году. Тогда загорелись отделочные материалы на внешних стенах здания: за 15 минут 24-этажный дом оказался в огненных объятиях. Пожарные не могли сбить пламя, а жильцы с трудом пытались выбраться из ловушки. 71 человек так и не смог покинуть дом, еще 100 получили ранения различной степени тяжести. Немногим ранее власти настояли на замене в Гренфелл-тауэр негорючих фасадных панелей из хризотилового асбеста на «более современные аналоги». Хризотиловые строительные материалы не горят при любых условиях — фасадные плиты, шифер, трубы, сайдинг и множество других изделий обладают исключительной устойчивостью к нагреву. Хризотиловое волокно выдерживает нагрев до 1500 °C, а после преодоления порога максимальной температуры, становится хрупким, но так и не загорается.

В России хризотилцементные фасадные плиты обычно используют для внешней отделки многоквартирных домов и офисных зданий, шифер же и вовсе считается одним из «народных» кровельных материалов. Для лондонских властей, впрочем, огнеупорные свойства хризотила аргументом не являлись, так что облицовку заменили на синтетические аналоги. Если посмотреть на фотографии происшествия, то они очень схожи с кадрами из Твери от 2024 года. Впоследствии, по итогам расследования, были опубликованы мнения специалистов, в том числе ученых, анализировавших причины трагедии. Джон А. Хоскинс в журнале «Токсикология и прикладная фармакология» опубликовал статью, в которой прямо назвал причиной возгорания в Гренфелл-Тауэр замену хризотилцементных панелей другими строительными материалами.

В отечественной практике хризотилцементные панели используют часто, причем и в сочетании с горючими утеплителями. Дело в том, что хризотиловые панели не допустят активного доступа кислорода к пламени, грубо говоря, сами гореть не будут и пеноплексу не дадут. Да, он будет тлеть и придет в негодность, но яркой вспышки с экспоненциальным расширением площади возгорания не будет, что позволит жильцам эвакуироваться, а пожарным добраться до источника проблемы. Любой специалист МЧС с уверенностью скажет, что возгорание куда проще предотвратить, чем потушить. В случае же многоквартирного дома даже небольшой компромисс с правилами и здравым смыслом может привести к десяткам погибших и сотням раненых.