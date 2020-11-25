«Горный лен» и вечный свет: тайны древности

Одним из распространенных мотивов в древних мифах и легендах являются истории о «вечных» источниках света. Для современного человека, окруженного фонарями, лампами, ярко светящимися вывесками и мониторами всевозможных видов, форм и расцветок, тяжело представить, каково это – жить в мире, где основными светилами были солнце, луна и звезды. Ночью или в помещениях нашим предкам приходилось довольствоваться светом от очага, лучинами и масляными лампами, требовавшими постоянного присмотра и ухода, не говоря уже о довольно скудном освещении. Между тем, свет у нас на биологическом уровне ассоциируется с безопасностью, убежищем, укрытием. Именно поэтому в древности источникам света придавалось особое, часто мистическое значение.

Джинны, живущие в лампах, сосуды с духами, магические лампы тайных обществ и прочие фантастические образы вечно горящих светильников сопровождают многие исторические труды античности и средневековья. Часть из них имеет под собой реальную основу. Так, известный ученый-иезуит Афанасий Кирхер в своем труде, посвященном исследованию свидетельств о «вечных» светильниках египтян, пишет: «В Египте имеются богатые местонахождения асфальта и нефти. Что делали хитроумные жрецы? Они подсоединяли тайными трубами участки источника нефти к одной или нескольким лампам с асбестовыми фитилями! Эти-то лампы и горели вечным пламенем. С моей точки зрения, это наиболее верное решение загадки сверхъестественного долготерпения этих ламп». Необходимо отметить, что тот же Кирхер в других трудах приписывает «волшебные» свойства ламп козням Дьявола, впрочем, монаху родом из XVII века это простительно. В отношении применения асбеста с ним солидарны и другие коллеги – действительно, волокнистый негорящий минерал вполне мог служить идеальным материалом для создания вечного фитиля. Причем, вечность тут не метафора – скажем, волокна хризотилового асбеста начинают разрушаться при нагреве в 1500°С, что сравнимо с температурой плавления стали. Для сравнения — нерафинированное растительное масло горит при температуре в 225°С, рафинированное — 234°С, а сырая нефть выдает нагрев в 1100°С. Даже если допустить очень широкий коридор колебания температур для каждого вида топлива (все-таки в древности не существовало ГОСТов, так что в лампу могли попасть очень… разные субстанции под названием «масло»), все равно природные характеристики асбеста куда выше их предельных температурных значений.

В книге «100 великих курьезов истории» Николаева Н.Н. хорошо описана история «вечных ламп». «В эпоху всеобщего разграбления древних усыпальниц Египта, Греции и Рима поползли слухи о том, что в гробницах помимо всего прочего находились чудесные лампы, которые горели со времени погребения и самоуничтожались или тухли, когда в захоронение врывалась вооруженная кирками и заступами толпа вандалов.

Подобных сведений было так много, что ученые нашли у античных и средневековых авторов убедительные доказательства того, что древние мастера умели изготовлять лампы, горящие без замены топлива и фитиля тысячелетиями. Также было сделано открытие, что эти лампы не чадили, что объясняло одну из загадок древнеегипетских пирамид: как мог живописец наносить фрески на недоступные для света участки стен, не испортив при этом копотью масляных ламп и факелов свою работу. <…>

Такие же лампы находили по всему миру. О вечно горящей лампе писал Плутарх, утверждая, что этот светильник висел над дверью храма Юпитера-Аммона; святой Августин упоминал в своих сочинениях древнеегипетскую «дьявольскую» лампу, которую не гасили ни вода, ни ветер. В 1401 году близ Рима была обнаружена вечно горящая лампа, стоящая в изголовье саркофага Полланта, сына Эвандра, которая горела, если считать датой ее зажжения время захоронения, более 2000 лет.

Подобная лампа имелась и в безымянной мраморной гробнице, найденной в 1500 году на острове Несида в Неаполитанском заливе. Еще одна вечно горящая лампа имелась и в Эдессе (Антиохии) во времена правления императора Юстиниана (VI в.). Она находилась в защищенной от стихий нише над городскими воротами и горела, судя по выбитой на ней дате зажжения, более 500 лет, пока не была разбита солдатами. Несколько ламп было найдено и на территории Англии, самая примечательная из которых находилась в гробнице одного адепта ордена розенкрейцеров, которую при вторжении извне должен был разбить длинным металлическим копьем механический рыцарь».

Конечно, говорить о том, что такие лампы могли гореть тысячелетиями, не приходится – даже при наличии несгораемого фитиля, остается вопрос топлива. Так, не удовлетворившись гипотезой о нефтяных насосах, иезуит Афанасий Кирхер в течение двух лет пытался добыть из асбеста несгораемое (но горючее) масло, в чем потерпел закономерную неудачу. Вероятнее всего, эта часть легенд так и остается мифом, выдающим желаемое за действительное – вечный источник света невозможен. Зато информация об асбестовых фитилях представляется весьма правдивой – знакомый еще с древности минерал сегодня применяют при изготовлении более 300 видов промышленных изделий. Из него делают кровельные материалы (шифер), трубы, теплоизоляционные материалы для атомных ледоколов, используют для создания одежды сотрудников «горячих цехов», применяют в космической отрасли и при строительстве бань. Польза от «горного льна» была пронесена через века, служа и сейчас на благо людей. В каком-то смысле, это и есть «вечный свет» — только не магической лампы, а пытливого человеческого ума.