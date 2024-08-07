Горожанам рассказали о программе акции «Ночь кино» в Москве

Жители и гости столицы смогут посмотреть современные фильмы и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы в рамках программы «Молодое кино».

В столице в девятый раз пройдет общегородская акция «Ночь кино». На больших экранах покажут отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины. Мероприятие состоится 24 августа во время Московской международной недели кино, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Традиционная акция в этом году объединит 150 площадок по всему городу. Показы организуют не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках. Там можно будет посмотреть современные фильмы и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы в рамках программы “Молодое кино”», — рассказала Наталья Сергунина.

Картины начинающих авторов представят в кинотеатре «Художественный». Каждый из проектов уже отмечен наградами различных фестивалей.

В кинотеатрах «Ангара», «Космос», «Факел», «Искра» и «Вымпел» организуют программу «Открытые границы». В нее войдут фильмы из девяти стран, среди которых Южно-Африканская Республика, Иран и Тунис. Некоторые ленты российские зрители увидят впервые. Кроме того, партнеры акции покажут хиты отечественного проката, например «Сто лет тому вперед», «Воздух» и «По щучьему велению».

Любителей документальных и научно-популярных работ приглашают в кинотеатры «Спутник», «Тула», «Вымпел», «Космос» и «Искра». Там представят картины, созданные продюсерским центром Киностудии имени Максима Горького.

В Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках и на других площадках горожан и туристов ждут сеансы, посвященные уникальной природе регионов России. В кинотеатрах «Молодежный», «Космос», «Тула» и «Спутник» состоится «Марафон сериалов».

В честь 80-летия со дня рождения режиссера Сергея Соловьева в кинотеатрах «Ангара», «Спутник» и «Молодежный» покажут снятые им картины. Среди них «Асса», «Станционный смотритель» и «Сто дней после детства». Традиционно для посетителей пройдут показы фильмов на 35-миллиметровой пленке. Их проведут в кинозале Российской государственной библиотеки, где можно будет посмотреть ленты «Я шагаю по Москве» и «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Отдельную программу готовят для детей. Она пройдет в кинотеатрах «Тула», «Ангара» и «Космос». Юные посетители увидят мультфильмы, среди которых «Карлик Нос» и «Маленькая Василиса». Тех, кто хочет узнать историю кукольной анимации, приглашают на лекции в киноклуб «Эльдар».

Акцию «Ночь кино» курирует «Москино» — учреждение в структуре столичного Департамента культуры. Оно управляет сетью из 14 городских кинотеатров и одной летней площадкой в парке «Сокольники». Помимо кинопоказов, организация ежегодно проводит встречи с режиссерами, ретроспективы и фестивали авторского кино. В синематеке «Москино» хранится около девяти тысяч пленочных копий советской классики.