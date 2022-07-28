Госдума рассмотрит законопроект о введении регионального туристического сбора

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона о введении в федеральных субъектах туристического сбора. Планируется, что плату в размере 100 рублей в сутки с одного туриста сможет ввести любой российский регион. Таким предложением уже заинтересовалось 18 субъектов страны.

В случае принятия проекта в качестве действующего закона, фиксированную сумму в 100 рублей будут взимать с туристов, начиная со вторых суток проживания в гостинице или отеле. Аккумулируемые в специальном фонде деньги можно будет тратить на развитие туристической инфраструктуры. Планируемый механизм практически полностью дублирует идею существующего сбора, однако почти в два раза дороже предыдущей ставки.

Эксперимент по внедрению курортного сбора проходит в трех регионах России с 2018 года. Результаты весьма успешны. По данным парламентского комитета по туризму, за последние три года властям Алтайского края удалось за счет курортной комиссии собрать свыше 115 млн рублей. В Краснодарском крае объем сборов достиг 540 млн рублей. Рекордсменом стал Ставропольский край – 905 млн рублей. При этом размер платежа составлял не более 50 рублей в сутки – туристы платили сбор при заселении в гостиницы.

Бизнес к инициативе нового сбора отнесся достаточно холодно. Предприниматели допустили, что вся нагрузка по администрированию ляжет на плечи легально работающих отельеров. Поскольку на каждые 10–50 рублей курортных сборов приходится около 200 рублей расходов бизнеса на получение и обработку этих средств. В качестве компромисса, участники туротрасли предложили ввести градацию рынка.

В комитете Госдумы по туризму сообщили, что проработка вопроса новых сборов начнется осенью, в ходе очередной парламентской сессии. Пока что инициатива остается в дискуссионной плоскости.

Источник фото: ku66.ru