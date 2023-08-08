Госпиталь Манипал, расположенный в Дели, расширяет медицинские услуги, организуя оздоровительный мегалагерь в Намангане и Ташкенте

По случаю завершения празднования 76-го Дня независимости «Азади Ка Амрит Махотсав» госпиталь Манипал, расположенный в Дели и являющийся одним из ведущих медицинских учреждений в Индии, организовал оздоровительный мегалагерь в Намангане и Ташкенте, Узбекистан. Делийский госпиталь Манипал совместно с медицинским центром Chinor Medical Centre откроет в Ташкенте информационный центр и лагерь с амбулаторным отделением. С 10 по 12 августа в Узбекистан прибудут специалисты из госпиталей Манипал, которые окажут медицинские услуги жителям Намангана и Ташкента.

В этом оздоровительном мегалагере будет предлагаться широкий спектр медицинских услуг, включая обширный лагерь с амбулаторным отделением, где высококвалифицированная команда врачей окажет специализированную медицинскую помощь по различным направлениям, таким как трансплантация печени и гастроэнтерология, хирургия позвоночника и нейрохирургия, а также онкологическая хирургия. В лагере будет уделяться особое внимание персональному подходу и составлению индивидуальных планов лечения, что позволит удовлетворить уникальные потребности каждого пациента в области здравоохранения и обеспечить наилучшие результаты.

«Мы рады организовать этот оздоровительный мегалагерь в Узбекистане, — заявил д-р Шайлендра Лалвани (Shailendra Lalwani), заведующий отделением трансплантации печени и гепато-панкреато-билиарной хирургии. — Это отличная возможность для нас поделиться своим опытом с жителями Узбекистана и помочь им улучшить свое здоровье и благополучие. Мы уверены, что этот лагерь окажет положительное влияние на жизнь многих людей».

Лагерь открыт для всех пациентов, независимо от их национальности или платежеспособности. Пациенты могут записаться на прием в лагерь онлайн или обратившись в офис госпиталя Манипал в Ташкенте по телефону.

«Мы стремимся сделать высококачественное медицинское обслуживание доступным для всех», — заявил д-р Анураг Саксена (Anurag Saxena), заведующий отделением и консультант по вопросам нейрохирургии. «Этот лагерь является шагом на пути к достижению поставленной цели. Мы хотим убедиться, что каждый житель Узбекистана имеет возможность получить наилучший уход».

Д-р Дургатош Пандей (Durgatosh Pandey), руководитель научно-исследовательского онкологического отделения и консультант, отметил, что эта инициатива является важным шагом на пути к укреплению связей в сфере здравоохранения между Индией и Узбекистаном. Это свидетельствует о стремлении госпиталя Манипала предоставлять высококачественное медицинское обслуживание людям по всему миру. В оздоровительном мегалагере мы стремимся предложить нуждающимся услуги по лечению онкологических заболеваний.