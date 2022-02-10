Государство не может бросить в беде Полину Стрелец – Михаил Романов

Общество
10 февраля 2022

24-летняя Полина Стрелец неудачно упала с квадроцикла на Бали, что привело к травме крестца и двойному перелому ноги. Состояние девушки остается тяжелым. Все еще сохраняется опасность для жизни. Есть серьезная угроза ее полноценному существованию.

Действия индонезийских медиков спровоцировали тяжелые последствия: после операции на ноге выяснилось, что мозг Стрелец пострадал, и у девушки диагностировали «жировой эмболизм».

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов считает, что Стрелец необходимо эвакуировать в Россию. Парламентарий убежден, что помочь пострадавшей непременно обязано государство. Федеральный центр должен дать «добро» на эвакуацию Полины, и депутат подчеркнул, что не отступит, пока положительное решение не будет принято.

Он обратился посредством срочной правительственной телеграммы к Татьяне Голиковой, которая курирует в Правительстве здравоохранение. Так, депутат просит организовать санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшей и ее лечение в профильном медучреждении Санкт-Петербурга или Москвы.

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