«Госуправление 3.0»: в Краснодаре стартовала губернаторская программа подготовки кадров

В среду, 22 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в столице Кубани стартовала губернаторская программа подготовки кадров «Госуправление 3.0». Участниками программы стали порядка 100 чиновников госорганов власти, прибывших для обучения с разных муниципалитетов региона.

«Сегодня мировая экономика переживает стремительную цифровизацию, технологическую модернизацию всех ключевых отраслей. Это в значительной степени влияет на производительность труда специалистов не только в экономических сферах, но и в социальном управлении. Ситуация осложняется еще и пандемией коронавируса, из-за которой власти на местах сталкиваются с серьезными вызовами, требующими эффективных менеджерских шагов. Наша главная задача – формирование профессиональной команды управленцев. Хотелось бы, чтобы наши государственные служащие любого уровня умели принимать быстрые и эффективные решения в чрезвычайных условиях и несли за них всю полноту ответственности», – выступил перед курсантами вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.

Структурно, программа обучения включает в себя четыре взаимосвязанных модуля. Участников поделят по количеству на равные команды. Одной из задач для них станет разработка и реализация так называемых бережливых проектов в исполнительных органах власти и государственных подразделениях краевой администрации. Преподаватели программы – профессора Кубанского государственного университета, а наставники – руководители успешных предприятий региона и эксперты госкорпорации «Росатом».

Источник фото: kubantv.ru