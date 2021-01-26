Готовимся к атаке тараканов: простые способы предотвратить появление насекомых в квартире

Светлана Рославцева, заведующая лабораторией проблем дезинсекции НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, отметила, что обычно тараканы проявляют особенную активность дважды в год. При этом резко растет их численность и увеличивается территория обитания паразитов. Мы проконсультировались с санитарным врачом и узнали несколько простых и эффективных мер, способных предотвратить нашествие насекомых в квартиру.

По словам Светланы Рославцевой, первой волны стоит ожидать уже в феврале 2021 года. А уже летом жителям многоквартирных домов нужно готовиться к новой волне «усатых мигрантов». Мы попросили санитарного врача Николая Дубинина рассказать о том, как защитить свое жилище от тараканов.

«Надо понимать, что успех дезинсекции лишь наполовину зависит от химических препаратов и ловушек. Не менее важны чистота и техническое состояние помещений. — рассказал врач-дезинфектолог Николай Дубинин, директор по качеству компании “Добролов”. — Тараканы любят грязь и сырость. Поэтому при наличии щелей, отваливающейся плитки и отсутствии генеральной уборки избавиться от насекомых не получится.

Хочу посоветовать простой и эффективный способ предотвратить появление тараканов — сетку на вентиляцию. Она не даст насекомым пробраться в ваше жилье из других квартир или подвала». По словам Дубинина, вентиляционные ходы — один из основных путей проникновения в квартиру тараканов. Однако остаются и другие варианты. Ведь паразитов можно принести домой даже в сумке. Поэтому без активных действий не обойтись. В условиях квартиры можно справиться собственными силами.

Дубинин отметил, что тараканы селятся поближе к пище и воде. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на кухню. Нужно позаботиться о чистоте и устранить любые потеки воды. Это снизит вероятность появления насекомых.

Как специалист по дезинсекции, Николай Дубинин посоветовал использовать против тараканов ядовитые приманки и клеевые ловушки. Отметим, что этого же мнения придерживается и Светлана Рославцева. В недавнем заявлении она подчеркнула, что ядовитые приманки эффективны даже против популяций, у которых выработалась высокая резистивность к традиционным средствам. А вот разрекламированные ультразвуковые отпугиватели, возможно, и создают определенный дискомфорт тараканам, но не могут заставить их покинуть человеческое жилье.

В особо тяжелых случаях Николай Дубинин посоветовал обращаться к специалистам. Команда дезинсекторов с генератором холодного тумана гарантированно очистит от насекомых любое помещение. В завершении беседы санитарный врач порекомендовал посмотреть короткий обучающий ролик, доступный на ютубе: https://youtu.be/ENmY9X1I3u4.

Справка: санитарный врач Николай Дубинин занимает должность директора по качеству компании «Добролов». Это одна из ведущих московских компаний, специализирующихся на дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.