Готовимся к сезону простуд: лаборатория KDL и iHerb дарят 20-процентную скидку на анализы

Крупнейший маркетплейс витаминов, БАДов и товаров для здорового образа жизни iHerb вместе с сетью клинико-диагностических лабораторий KDL запускает партнерскую акцию. С 20 октября по 30 ноября сдать анализы в KDL можно будет с 20-процентной скидкой по промокоду IHERB20.

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Середина октября — время, когда первая волна сезонной заболеваемости подходит к концу. Следующий пик приходится на январь — февраль. В это время заболеть во многом легче, потому что на иммунитет влияет больше новых ослабляющих факторов. Отсутствие осенних фруктов и овощей лишает нас значительной части витаминов, холодный воздух провоцирует переохлаждение и стимулирует активность некоторых патогенов — например, риновирусов. Центральное отопление высушивает воздух и слизистые, мешая им задерживать патогены. Чтобы пережить вторую волну без болезней, проверить свой иммунитет и начать восполнение дефицитов рекомендуется уже сейчас.

В KDL можно проверить свой иммунитет по всем актуальным параметрам. Можно сдать комплексный анализ на уровень всех ключевых витаминов (A, D, E, K, C, B1, B6, B9, B12). Можно проверить содержание в крови водорастворимых и жирорастворимых витаминов отдельно. Можно сдать моноанализ на омега-3 или другой микронутриент. По результатам анализов рекомендуется проконсультироваться с врачом, а затем по его рекомендациям можно подобрать необходимые препараты на iHerb.

«Мы выступаем за превентивный подход к заботе о своем здоровье. Он, в отличие от приема лекарств, дает более долгосрочный эффект. Заранее укрепить иммунитет за счет правильного питания и восполнения дефицитов полезных веществ гораздо эффективнее, чем ждать болезни, пролечиться один раз и оставить организм в еще более ослабленном состоянии. Мы рады, что все больше людей сдают анализы и тщательнее следят за своим здоровьем, и надеемся, что совместная акция с KDL сделает такие чекапы еще доступнее», — добавила пресс-секретарь iHerb в России Алёна Ермолова.

«Витамины очень важны для здоровья и хорошего самочувствия. Однако надо помнить, что назначать их себе самостоятельно без каких-то предварительных проверок не стоит. Передозировка одного или нескольких витаминов может оказаться столь же вредной для здоровья, как и авитаминоз – поясняет Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. – Перед тем, как начать принимать те или иные витамины – неважно, это монопрепарат или комплекс мультивитаминов, нужно пройти обследование и сдать ряд анализов, с помощью которых можно оценить уровень витаминов в организме. Мы в KDL совместно с компанией iHerb, где представлен широчайший ассортимент витаминов, подготовили специальное предложение, с которым и чек-ап, и витаминные комплексы станут доступнее, а забота о здоровье – проще».