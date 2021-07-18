Гроза и ветер: спасатели Гродненского района восстанавливают дома

Прошедший 13 и 14 июля грозовой фронт оказал разрушительное воздействие на 13 населенных пунктов Гродненской области в Белоруссии – с домов и построек сорваны крыши, повалены деревья и повреждено имущество. К счастью, удалось избежать человеческих жертв, но масштабы вреда все еще предстоит точно оценить. На данный момент установлено повреждение кровли 21 жилого дома, 14 сельскохозяйственных зданий, 11 производственных помещений и 6 ферм. Об этом сообщает ресурс «Полымя».

«Оцениваются повреждения, ведутся восстановительные работы. По предварительной информации, на восстановление кровель потребуется около 2,8 тыс. листов шифера» — рассказали журналистам в местном МЧС. Выбор сотрудников экстренных служб пал на хризотилцементную кровлю не случайно – на просторах СНГ именно шифер выбирают для быстрого и эффективного решения задач в случаях ЧС. Он не горит при любой температуре, не плавится, не выделяет вредные пары, устойчив к механическим повреждениям и неблагоприятному воздействию окружающей среды, прост в установке, а гарантия на него составляет 50 лет. Для монтажа шиферной кровли не требуется долгих и сложных подготовительных работ, к примеру, установки шумоизоляции – материал за счет своей структуры и формы гасит звуковые волны сам. Более того, хризотилцементный шифер является и термоизолирующим элементом, обладая низкой теплопроводностью. Это значит, что летом под ним прохладно, а зимой тепло.

Хризотилцементный шифер есть практически на каждом «экстренном» складе строительных материалов в Белоруссии, России, Казахстане, Узбекистане и других странах ближнего зарубежья. К примеру, в 2020 году листы именно хризотиловой кровли повезли пострадавшим от града в Еврейском автономном округе, повредившего несколько тысяч частных жилых домов, 34 многоквартирных дома, две школы и больницу. Благодаря простоте эксплуатации «народного» шифера последствия стихийного бедствия удалось ликвидировать за короткий срок, не смотря на объективно тяжелые условия работы экстренных служб.

Шифер подходит для любого климата. В Казахстане, с его сильными ветрами и палящим солнцем, он отлично справляется с нагрузкой, в то время как его аналоги не всегда оказываются на высоте. Так, в прошлом году просторы Интернета облетело видео, на котором была запечатлена «улетающая» от особенно сильного порыва ветра крыша, сделанная из профлиста. Благодаря своему малому весу и большой площади этот материал обладает высокой парусностью. В условиях, когда скорость ветра превышает 17 м/с, такая кровля будет буквально сдернута с здания. Казахстанские власти при ремонте домов обратились к проверенному годами шиферу – он никуда не улетит. На фотографиях в Гродненской области также видны «снятые» ветром кровли – видимо, и в Белоруссии стоит позаботиться о надежной хризотилцементной кровле.

И, пожалуй, последним, но не по важности, преимуществом хризотилцементной продукции является её стоимость. Спасатели выбирают шифер в том числе и из-за его доступности на рынке. Он позволяет эффективно использовать средства, защитив от непогоды куда больше домов, чем при применении функциональных аналогов. Для хозяина частного дома же использование шифера представляется не только заботой о своей безопасности или будущем, но рациональным подходом к экономии средств.