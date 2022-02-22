Группа Газпромбанк Лизинг профинансирует поставку 10 пассажирских автобусов для Ульяновска

Группа Газпромбанк Лизинг профинансировала поставку 10 городских автобусов среднего класса SIMAZ для МУП «Ульяновскэлектротранс». Стоимость контракта составляет 114,2 млн рублей. Автобусы соответствуют федеральной программе «Доступная среда», оснащены газовым двигателем (CNG) и предназначены для эксплуатации в г. Ульяновске.

Контракт реализован в рамках госзакупки в соответствии с ФЗ №44. Группа Газпромбанк Лизинг является победителем аукциона.

Новые автобусы SIMAZ 2258-538 произведены в модификации «Доступная среда», которая включает низкопольную площадку для размещения инвалидной коляски и механическую аппарель.

«Профинансированная поставка новых автобусов для Ульяновска соответствует выполнению сразу нескольких социально-экономических задач. Это и использование альтернативного топлива в целях сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу, и реализация программы «Доступная среда» для обеспечения доступа маломобильных граждан к объектам и услугам города. Мы надеемся на активное продвижение таких проектов и в других регионах России, поскольку лизинг помогает комфортно распределить финансовую нагрузку субъекта, предоставляя возможность для единовременной госзакупки необходимых единиц городского транспорта», — комментирует генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин.