Группа художников Modern murals расписала стену клубного дома «Счастье на Соколе»

Группа художников во главе с Алексеем Михеевым расписала противопожарную стену во внутреннем дворе дома «Счастье на Соколе» (САО, улица Усиевича, 10, рядом с Ленинградским проспектом). Был воспроизведен сюжет шедевра Микеланджело «Сотворение Адама» – одной из самых известных и меметичных фресок в мире. «Мы получили незабываемый урок рисунка, анатомии и композиции от самого Микеланджело», – отозвался об этом опыте сам Алексей Михеев. Помимо этого, Modern murals приняли участие в оформлении лобби обоих корпусов «Счастья на Соколе».

Мурализм или живопись на зданиях переживает сегодня настоящий расцвет. Этот вид искусства отличается богатой генеалогией. Он зародился еще в доисторическую эпоху (палеолит), был широко востребован в Египте, Греции, Риме, получил дальнейшее развитие в Средние Века и период Возрождения. Значение мурала в современной монументальной живописи утвердилось во многом благодаря работам двух великих мексиканских художников – Диего Риверы и Давида Сикейроса. В последнее десятилетие роспись зданий приобрела особенную актуальность в городах Восточной Европы, которые столкнулись с необходимостью эстетической коррекции градостроительного наследия 60-80-х гг. Однако муралы можно увидеть и в новостройках, где они становятся частью общей художественной концепции.

Выбор клубного дома «Счастье на Соколе» для подобного эксперимента неслучаен. Автор архитектурного проекта Юрий Виссарионов («ПТАМ Виссарионова») позиционирует себя как архитектор-художник и архитектор-философ, для которого важен образ мышления. И это нашло отражение в визуальном исполнении проекта. Такой дом, занимающий точечный участок в районе с плотной и давно сложившейся застройкой, с одной стороны, должен соответствовать градостроительному контексту, а с другой – выгодно выделяться и акцентировать на себе внимание потенциальной аудитории.

Девелопер проекта – Группа «Эталон» – с самого начала стремилась решить эту задачу именно за счет художественных средств. И приглашение Modern murals как раз находится в русле выбранной стратегии. Как отмечают в Компании, роспись стены – это не просто элемент декора. Наряду с архитектурным обликом – это важная часть идентичности жилого проекта. То, что привлекает к нему людей и способствует формированию единого сообщества. Идентичность в современном девелопменте – одна из главных ценностей и одновременно один из главных источников капитализации. Важно дать покупателю не только качественную недвижимость, но и интересное, незаурядное пространство для жизни.

В Группе «Эталон» подчеркивают, что сотрудничество с художниками-муралистами находится в контексте корпоративных ценностей. Городская среда до сих пор воспринимается как регламентированное пространство. Доступ художников к ней ограничен. Между тем, люди, связанные с творчеством, способны открыть в образе зданий новые стороны, предложить и девелоперам, и жильцам новое видение. Как отмечают в Компании, в своих проектах Группа «Эталон» всегда демонстрирует приверженность к нешаблонным моделям и практикам, а также приветствует различные формы монументальной эстетики. Особенно интересны случаи, когда удается найти безупречный баланс между экспериментом и устоявшейся традицией.

Портфолио участников Modern murals включает работы различного масштаба, функционала и целевой направленности. Это роспись интерьеров в ресторанах, спорт-барах, офисах, развлекательных центрах, учебных аудиториях, а также граффити на стенах жилых домов и промышленных зданий. Примеры творчества Modern murals можно увидеть в Московском авиационном институте, в павильоне «Спорт» на ВДНХ, на улицах Норильска, в заведениях петербургского общепита.