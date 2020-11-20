Группа «Эталон» и НИУ МГСУ становятся партнерами

18 ноября 2020 года Группа «Эталон» и «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ) подписали соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества в области образовательной и научной деятельности. Подписи под документом поставили Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон» и Павел Акимов, временно исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ. Соглашение направлено на объединение усилий в научно-исследовательской деятельности, развитие кадрового потенциала в сфере строительства и обеспечение строительной отрасли квалифицированными кадрами.

Стороны, в частности, договорились о целевой подготовке и повышении квалификации специалистов по заданию Группы «Эталон», а также о разработке перспективных образовательных программ и «академическом обмене» научно-педагогическими кадрами. Обеспечение строительных объектов грамотными специалистами, имеющими опыт применения своих знаний в реальных проектах – один из актуальных запросов современных девелоперов. Партнерство одного из лидеров российского строительного рынка и ведущего отраслевого вуза однозначно будет способствовать эффективному решению этой задачи.

Еще один блок соглашения посвящен совместной научно-исследовательской деятельности в области внедрения новых материалов и технологий и формированию пакета актуальных научно-технических задач, решение которых будет способствовать технологическому развитию строительной отрасли. Как ожидается, специалисты Университета и Группы «Эталон» общими усилиями будут решать задачи в сфере аналитики и нормотворчества, выполнять проектно-изыскательские работы, прикладные научные исследования по различным направлениям, в том числе с участием молодых ученых.

«Для нас важно помогать молодым специалистам, которые планируют связать свою профессиональную жизнь со строительной отраслью, в их стремлении к знаниям, развитию и профессионализму, — отметил после подписания соглашения президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. – В то же время, мы рассчитываем на тесное сотрудничество в научно-техническом направлении, ведь именно в стенах университетов часто рождаются самые смелые и прорывные идеи, которые порой меняют целые отрасли. Сотрудничество с МГСУ мы рассматриваем как важный вклад в реализацию инновационного потенциала Группы «Эталон» и надеемся, что это партнерство поможет развитию экономики нашей страны».

Врио ректора НИУ МГСУ Павел Акимов отметил, что «подписание соглашения с Группой «Эталон» носит знаковый характер – развитие сотрудничества с ведущими организациями строительной отрасли, научно-образовательное и экспертно-аналитическое сопровождение архитектурно-строительного комплекса относятся к приоритетным задачам университета. В рамках реализации данного соглашения будущие инженеры-строители получат необходимые профессиональные навыки практической работы, а будущий работодатель, в свою очередь, сможет познакомиться с потенциальными сотрудниками, выбрать лучших из лучших. Научно-лабораторная база и высокий кадровый потенциал НИУ МГСУ позволяет решать совместно с Группой «Эталон» широкий комплекс задач в области строительства.

Надеюсь, что наши партнерские отношения будут полезными для обеих сторон и продемонстрируют эффект синергии для всей строительной отрасли».

Справка о Группе «Эталон»

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости комфорт, бизнес и премиум-класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7 млн кв. м недвижимости. В домах Компании проживает свыше 250 тысяч человек.

Вертикальная интеграция Компании обеспечивает контроль над затратами, качеством и сроками, а также достижение лидирующих показателей рентабельности. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 5 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 58 городов России.

В 2019 году Группа «Эталон» приобрела 100% акций «Лидер-Инвест», одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Активы Группы «Эталон» включают 33 проекта в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 3,3 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Colliers International, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2019 года составляет 188 млрд рублей.

В 2019 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 630 тыс. кв. м на сумму 77 627 млн рублей. В 2019 году завершено строительство 622 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.

Выручка Компании в 2019 году составила рекордные 84,3 млрд рублей, EBITDA – 8,9 млрд рублей.

Начиная с 20 апреля 2011 г. глобальные депозитарные расписки Группы «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а с 31 января 2020 также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже.

Крупнейшим акционером Группы «Эталон» является АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.