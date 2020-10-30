Группа «Эталон» приняла участие в заседании экспертного совета при профильном Комитете Госдумы

26 октября в формате видеоконференции состоялось заседание Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ. Мероприятие было посвящено изменениям законодательства для совершенствования процессов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также развитию онлайн-сервисов взаимодействия с потребителями. Участие в заседании принял первый заместитель генерального директора эксплуатирующей организации «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон» Иван Дьяков.

Участники конференции рассмотрели возможные поправки в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Эксперты отметили актуальность совершенствования законодательного регулирования, при этом подчеркнули, что на данный момент законопроект сохраняет все отрицательные моменты существующего регулирования комплексного развития территорий. Было решено, что все поправки требуют тщательной доработки.

Особое внимание в ходе мероприятия эксперты уделили вопросу развития цифровых технологий, который является наиболее актуальным в условиях пандемии COVID-19. Предложенные изменения будут направлены на повышение качества обслуживания и предоставления новых сервисов потребителям жилищно-коммунальных услуг, в том числе позволяющих производить оплату ЖКУ в дистанционном порядке. Для развития заочных форм обслуживания потребителей участники заседания предложили организовать упрощенный доступ к их личным кабинетам с использованием Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем (ЕСИА).

В завершение мероприятия эксперты выразили мнение, что обсуждаемые вопросы готовы к дальнейшей проработке.