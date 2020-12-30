Группа компаний «А101» продаст в онлайне объекты ритейла в своих ЖК в новой Москве

В ближайшей перспективе один из лидеров столичного рынка недвижимости в лице ГК «А101» (относится к ПФГ «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева) проведет ряд онлайн-аукционов. В их рамках покупатели смогут приобрести объекты ритейла в жилых комплексах застройщика на территории новой Москвы. В частности, одним из первых лотов стало помещение под супермаркет площадью 357 «квадратов», стартовая цена которого составляет 64900000 рублей. Об этом сообщило РИА Недвижимость.

Как уточнили в пресс-службе застройщика, старт регистрации на каждый из онлайн-аукционов намечен за несколько недель до непосредственно проведения торгов. Всем желающим стать их участниками предлагается идентифицироваться на аукционной платформе ГК «А101», после чего сделать обеспечительный взнос. Регистрация на аукционы по первым объектам (в том числе, на упомянутое выше помещение под супермаркет) началась 21 декабря.