Группа компаний Lockton создала новое подразделение People Solutions

Компания Lockton Companies, крупнейшая в мире независимая страховая брокерская и консалтинговая группа, объявила сегодня о создании отдельного подразделения, занимающегося льготами для сотрудников, под названием Lockton People Solutions.

Подразделение People Solutions компании Lockton предоставляет решения для клиентов в области опыта и вовлеченности сотрудников, общего вознаграждения и льгот, а также оценки и управления программами льгот.

«В том, как мы описываем наш бизнес, должны были произойти перемены с учетом сегодняшних изменений на рынке и того, как мы консультируем и поддерживаем наших клиентов, — заявил председатель исполнительного комитета подразделения Lockton People Solutions в США Том Шафлер (Tom Schaffler). — Работодатели во всем мире нуждаются не только в управлении программами льгот, но и в помощи в привлечении персонала, найме и удержании кадров, а также в повышении эффективности бизнеса». Название Lockton People Solutions лучше отражает то, как мы помогаем нашим клиентам в достижении этих целей».

Новое подразделение начинает работу в то время, когда устоявшиеся формы организации работы оспариваются, а работодателям все сложнее привлекать и удерживать кадры. Теперь компании должны не только предлагать привлекательные пакеты льгот, но и создавать положительные условия для сотрудников, чтобы они были вовлечены в свою работу, понимали ее и были ей удовлетворены. И они должны делать это без ущерба для производительности.

Подразделение People Solutions группы Lockton помогает организациям стать более успешными и улучшить жизнь людей, предоставляя набор решений, отвечающих потребностям компаний, работающих в современных условиях.