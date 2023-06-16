Группа Родина совместно с НИУ ВШЭ создают Центр знаний и практик по развитию территорий городов

Группа Родина совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) запускают программу сотрудничества в сфере развития урбанизированных территорий. Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2023.

Основной целью сотрудничества является создание современной комфортной городской среды для проживания населения. Подписи под документом поставили владелец и основатель Группы Родина Владимир Щекин и декан факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Евгений Михайленко.

Стороны планируют развивать студенческую научно-исследовательскую деятельность в сфере городского и регионального развития, повышать качество образования с учетом актуальных потребностей практической деятельности, а также готовить кадры в сфере городского и регионального развития.

«Качественная городская среда предполагает, что у жителей городов должно быть под рукой все необходимое — магазины, аптеки, парки. Люди должны иметь возможность жить в своем ритме, спокойно отпускать детей гулять на улицу, а также общаться с соседями, чтобы вместе с ними эффективно принимать решения об управлении домом, придомовым участком и своим районом. Практика показывает, что проекты, где создана комфортная среда, пользуются наибольшим спросом. На федеральном уровне созданы максимально возможные благоприятные условия для реализации этих задач. Сотрудничество с НИУ ВШЭ позволит более качественно изучать тенденции при формировании качественной городской среды и готовить высококвалифицированные кадры в этой отрасли», — отметил владелец и основатель Группы Родина Владимир Щекин.

Группа Родина и НИУ ВШЭ также будут заниматься продвижением образовательных и исследовательских программ в научном пространстве. Социально-ориентированный девелопер примет участие в разработке программ в сфере городского и регионального развития, а его представители будут преподавать эти дисциплины в учебном заведении. Студенты НИУ ВШЭ, в свою очередь, смогут пройти стажировку в Группе Родина.

В рамках соглашения стороны планируют организовывать и проводить совместные форумы, конференции, тематические семинары и другие мероприятия.

Согласно документу, Группа Родина и НИУ ВШЭ будут организовывать совместные научно-исследовательские и проектно-аналитические работы в сфере городского регионального развития и организации обучения работников.

«В рамках программы сотрудничества сотрудники компании будут участвовать в образовательном процессе факультета городского и регионального развития, а это ведущие эксперты, работающие с самыми разными задачами территориального развития, от концепций развития новых территорий до развития университетских кампусов и городов. Учитывая, подход компании, когда сначала мы определяем функцию города в новом историческом процессе, проектируем образ будущего – как человек будет жить, а затем переходим к пространственным решениям, к жилью и требуемой инфраструктуре, то участие студентов в таких проектах позволит не только получить опыт практический деятельности, но и сформировать концептуальный тип мышления, что позволит создавать лучшее «новое», ориентированное на человека и раскрытие его потенциала», — комментирует генеральный директор АНО «Кампус БИМ» Таисья Погодаева.

Справка о компании

Группа Родина – социально ориентированная девелоперская компания, реализующая проекты на территории Российской Федерации. Стратегическое направление деятельности компании — строительство комфортного и безопасного городского жилья со значительным количеством спортивной, образовательной и культурной инфраструктуры, направленной на раскрытие человеческого потенциала. В 2020 году началось строительство культурно-образовательного кластера Russian Design District на территории Новой Москвы. В мае 2022 года стартовало строительство квартала юности и здоровья «Союз» на северо-востоке столицы. В декабре 2022 году проект по созданию Научно-образовательного кампуса «Большая Ивановская мануфактура», разработанный инвестиционно-девелоперской компанией Группа Родина, институтом развития ВЭБ.РФ и Правительством Ивановской области, стал одним из победителей конкурса в рамках национального проекта «Наука и образование» по созданию до 2030 года 25 кампусов мирового уровня на территории РФ.