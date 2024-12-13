Группа «Уралхим» передала Шри-Ланке гуманитарную партию удобрения объемом 55 000 тонн

Группа «Уралхим» передала 55 000 тонн хлористого калия в виде благотворительной поставки Шри-Ланке на официальной церемонии, состоявшейся 12 декабря 2024 года в столице страны Коломбо.

В мероприятии приняли участие Министр сельского хозяйства Шри-Ланки Курагамаге Дон Лалканта, посол России в Шри-Ланке и на Мальдивах Леван Джагарян, а также представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН и Группы «Уралхим».

Долгожданная поставка удобрения, которое широко применяется в сельском хозяйстве, была отправлена морем из ЕС в середине октября и прибыла в порт Коломбо. В настоящее время ведутся работы по ее выгрузке.

Партия является шестой благотворительной поставкой Группы «Уралхим» в страны, столкнувшиеся с дефицитом продуктов питания, и направлена на нивелирование последствий беспрецедентного глобального продовольственного кризиса.

C конца 2022 года Группа «Уралхим» безвозмездно направила порядка 190 000 тонн своих удобрений развивающимся странам, также оплатив морской фрахт и прочие расходы по доставке. Более 166 000 тонн из этого объема были доставлены из европейских портов при содействии ВПП ООН — в Малави, Кению, Нигерию, Зимбабве и теперь в Шри-Ланку.

Гуманитарная инициатива способствует реализации Цели №2 ООН в области устойчивого развития — «Ликвидация голода, достижение продовольственной безопасности и улучшение питания, а также содействие устойчивому сельскому хозяйству».

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

Минеральные удобрения играют ключевую роль в обеспечении здорового роста растений и увеличении урожайности, что, в свою очередь, является залогом продовольственной безопасности. Группа «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров минеральных удобрений и компанией. Мы глубоко убеждены в том, что каждый должен иметь доступ к еде, и мы рады оказать поддержку аграрному сектору Шри-Ланки и внести свой вклад в благосостояние ее народа. С нетерпением ждем, когда местные фермеры применят переданное нами удобрение и соберут богатый урожай.