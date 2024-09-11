Груз акции «Щит Добра» преодолел отметку в 1,000 тонн и в 27-ой раз отправился в новые регионы!

Церемония отправки груза в рамках акции «Щит Добра» состоялась на территории КЛФК ЦСКА 10 сентября. Это уже 27-я колонна с грузами, в число которых на этот раз вошли: медицинские препараты, оборудование и принадлежности, продукты питания, кровати, матрасы, одежда, обувь и многое другое. Начиная с первого рейса грузовых фур акции совокупный вес грузов превысил 1,000 тонн и теперь составляет 1,030 тонн!

За активное участие в акции «Щит Добра» на церемонии были вручены ведомственные награды и благодарности инициаторам сбора и неравнодушным активистам, в числе которых: депутат Государственной Думы РФ и ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко, начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артем Громов, советник начальника ФАУ МО РФ ЦСКА, президент РК ЦСКА и инициатор акции «Щит Добра» Алексей Митрюшин, заместитель руководителя Общероссийского народного фронта Борис Подольный, генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев, президент благотворительного Фонда «Струна» гвардии прапорщик Валентина Лаврова, генеральный директор ООО «ГСП-Сервис» Андрей Флигинских и другие.

Словами благодарности отметили так же воспитанников спортивных секций ЦСКА, которые регулярно отправляют свои рисунки сверстникам и бойцам на новые территории.

«Два года назад мы, следуя душевному порыву и нашему гражданскому долгу вместе сделали первый шаг в рамках этой акции. Теперь «Щит Добра» — это системная работа и огромное количество сторонников и единомышленников, которые объединены общей идеей и общими ценностями! Мы преодолели первый знаковый рубеж по тоннажу отправленных грузов, но совершенно точно не собираемся на этом останавливаться. Будем продолжать работу столько, сколько это будет необходимо, вместе приближая нашу общую Победу!» — в ответ на вручение награды заявил инициатор акции «Щит Добра» Алексей Митрюшин.

Со-организаторами акции «Щит Добра» являются Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», Общероссийский народный фронт, Министерство Обороны РФ, Всероссийское военно-патриотическое общественное Движение ЮНАРМИЯ, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Мосволонтер», Союз операторов наружной рекламы, ФАУ МО РФ ЦСКА, Регби-Клуб ЦСКА, Благотворительный фонд «Струна» и многие другие.