Губернатор Пермского края приветствовал строительство в регионе корпуса испытательных стендов Ростеха

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех начал строительство нового корпуса на предприятии «Редуктор-ПМ» в Перми, в котором будут проходить испытания агрегаты трансмиссии перспективных вертолетов и беспилотников. Это позволит предприятию увеличить объемы производства и расширить линейку выпускаемой продукции. Строительные работы планируется завершить в 2025 году.

В церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаил Рыбаков.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что площадка будущего испытательного комплекса «Редуктор-ПМ» станет одной из самых современных и уникальных в стране. По его словам, это важнейший шаг в развитии двигателестроения региона. «Краевые власти со своей стороны оказывают всевозможное содействие предприятию. В частности, за последние шесть лет привлекли более 700 млн руб. через федеральный и региональный Фонд развития промышленности. Кроме того, ведем системную работу по подготовке кадров — строим учебный корпус и общежитие Пермского авиационного техникума, модернизируем мастерские и лаборатории, совершенствуем программы обучения. Уверен, что с реализацией проекта по строительству корпуса испытательных стендов Пермский край станет Центром редукторостроения России», — акцентировал глава региона.

Сегодня «Редуктор-ПМ» ведет работу по созданию агрегатов трансмиссий для перспективных вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Для создания новых изделий необходимы специальные стенды, каждый из которых создается под испытания нового агрегата.

«Россия — один из мировых лидеров по производству вертолетной техники. Программа развития авиатранспортной отрасли предусматривает поставку не менее 750 вертолетов до 2030 года. Наряду с серийным производством мы ведем новые разработки, развиваем мощности и испытательную базу, наращиваем темпы и объемы отрасли, словом, постоянно двигаемся вперед. Закладка корпуса для испытаний трансмиссий перспективных машин — важный этап этой работы. Общий объем инвестиций в проект — 2 млрд рублей, завершить строительство мы планируем в 2025 году», — сказал директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

На каждом испытательном стенде будет реализована эффективная механически-замкнутая кинематическая схема, установлены современные измерительные и управляющие компоненты, создана специальная автоматизированная система управления. Все стенды, которые будут установлены в новом корпусе — собственная разработка предприятия, не уступающая иностранным аналогам. Они работают на электроэнергии, что исключает негативное влияние на окружающую среду.

«Холдинг «Вертолеты России» ведет планомерную работу, направленную на обновление и наращивание производственных мощностей «Редуктор-ПМ», который является центром компетенций холдинга по проектированию и производству вертолетных трансмиссий. Продукция предприятия востребована и имеет высокое значение в том числе для реализации масштабных проектов по импортозамещению в авиационной отрасли. В новом цеху площадью 13,5 тысяч квадратных метров будут размещены 18 испытательных боксов, что обеспечит возможность бесперебойного тестирования новой продукции», — отметил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаил Рыбаков.

Строительство корпуса осуществляется в рамках инвестиционного проекта «Развитие стендовой базы АО «Редуктор-ПМ» под новые и перспективные агрегаты трансмиссий вертолетов».