Guide Sensmart представила новый инфракрасный прибор ночного видения на JAGD HUND 2024

Завершилась шестидневная выставка JAGD & HUND 2024, одна из крупнейших охотничьих выставок в Европе. Это ежегодное событие представляет широкий ассортимент услуг и мероприятий для заядлых охотников и людей, интересующихся охотой, природой, а также для собаководов.

Guide sensmart booth at the JAGD & HUND 2024

На выставке компания Guide sensmart представила новейший мультиспектральный тепловизионный монокуляр серии TL. Посетители стенда Guide sensmart были впечатлены исключительными характеристиками и возможностями серии TL. У Guide sensmart это первая серия мультиспектральных тепловизионных монокуляров, сочетающая инфракрасный, лазерный диапазон и диапазон видимого света для создания первоклассных, контрастных изображений в любых внешних условиях. Конструкция прибора компактная и легкая, и вместе с универсальным решением для инфракрасного видения может помочь пользователям более эффективно обнаруживать, наблюдать и определять местоположение целей.

В Великобритании, в Национальном выставочном центре в городе Бирмингем, с 23 по 25 февраля 2024 года пройдет Британская выставка стрелкового оружия. Во время этого мероприятия Guide sensmart покажет ассортимент технически нового оборудования инфракрасного ночного видения.