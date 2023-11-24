Гуйань ускоряет темпы развития по двум ведущим и двум специфическим направлениям

Внедрение стратегии «умного производства» в Китае» в последние годы способствовало созданию высококачественных транспортных средств, работающих на новых видах энергии. Это открывает все больше возможностей перед производством новых материалов и аккумуляторов для альтернативных источников энергии. Статистика показывает, что Новый район Гуйань воспользовался бумом новой энергетики, открыв для себя новые источники экономического роста.

В конце октября была введена в пробную эксплуатацию новая база по производству силовых аккумуляторов в провинции Гуйчжоу мощностью 30 ГВт-ч в год, финансируемая китайским аккумуляторным гигантом Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL). С 17 августа на площадке было разгружено около 500 грузовиков с электромеханическим оснащением для первой производственной линии; силами около 1500 рабочих были проведены индивидуальные пусконаладочные работы по группам оборудования. По имеющимся данным, первая очередь проекта рассчитана на ежегодное производство тяговых и накопительных аккумуляторов суммарной мощностью 30 ГВт-ч, а также сопутствующих вспомогательных объектов. После выхода предприятия на полную проектную мощность годовой объем выпускаемой продукции достигнет в стоимостном выражении около 15 млрд юаней.

CATL’s New Energy Power and Energy Storage Battery Production Base under Construction in Guizhou as of December 5, 2022.

На предприятии концерна BYD по выпуску тяговых аккумуляторов суммарной мощностью 10 ГВт-ч, уже введенном в эксплуатацию, с января по сентябрь текущего года предполагается реализовать объем промышленного производства на сумму 2,973 млрд юаней с добавленной стоимостью 355 млн юаней. Как известно, в настоящее время завод BYD в Гуйане в основном поставляет продукцию для автомобилей серии Seagull — новой модели BYD, запущенной в производство в мае, на которую приходится более трети аккумуляторов, выпускаемых предприятием в Гуйане. С мая по август продажи автомобилей Seagull выросли с 8.400 до 34.800 штук и, по прогнозам, будут расти и дальше, обеспечивая надежный резерв заказов для вводимых в эксплуатацию мощностей по производству аккумуляторов на заводе в Гуйане.

В области производства новых материалов в Новом районе Гуйань завершен и введен в эксплуатацию комплексный проект по выпуску анодных материалов для литиевых аккумуляторов производительностью 100.000 тонн в год, финансируемый компанией Hunan Zhongke Electric Co., Ltd. (Zhongke Electric). Планируется, что с января по сентябрь объем промышленного производства на предприятии составит 567 млн юаней с добавленной стоимостью 136 млн юаней и коэффициентом добавленной стоимости 23,96 %.

Способность Нового района Гуйань использовать стратегические возможности тесно связана с его дальновидной стратегией и ориентацией на привлечение инвестиций в «две ведущие отрасли и две специфические отрасли» промышленности. Так, с 2021 года в Новом районе Гуйань отраслевое распределение было оптимизировано и направлено в секторы производства электронной информации и современного оборудования, а также новой энергетики и производства новых материалов (т. е. в «две ведущие отрасли и две специфические отрасли»). Кроме вышеупомянутых проектов, в Гуйчжоу были запущены промышленная база Chery Automobile, рассчитанная на ежегодный выпуск 50.000 коммерческих автомобилей на альтернативных источниках энергии, и индустриальный парк Hengli (Гуйян).

С одной стороны, Гуйань активно поддерживает привлечение инвестиций в ведущие и специфические отрасли, ориентированные на производство аккумуляторов для альтернативных источников энергии, новых материалов, а также ключевого оборудования, компонентов и другой продукции, что создает предпосылки для создания производственных баз по выпуску транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, новых материалов и батарей для новых источников энергии. С другой стороны, благодаря доступности ресурсов и качеству услуг, Гуйань стал перспективным инвестиционным направлением для предприятий новой энергетики и новых материалов, стремящихся к расширению своей производственной и экономической деятельности.

«Мы создали специальную рабочую группу для обслуживания «двух ведущих и двух специфических отраслей» промышленности с механизмом «всепогодного, всестороннего» обслуживания. Для таких компаний, как Zhongke Electric и CATL, мы выделили персонал сопровождения для оказания широкого спектра услуг, начиная от планирования, установки и утверждения технических решений по подстанциям, сооружаемым клиентами, и заканчивая их приемочными испытаниями, в целях обеспечения бесперебойной работы инфраструктуры энергоснабжения объектов», — сказал ПЭЙ Цзюньи (PEI Junyi), генеральный директор Департамента планирования и развития Управления энергообеспечения Гуйаня. Он также отметил, что Управление энергообеспечения будет предоставлять услуги сопровождения непосредственно на площадках, чтобы незамедлительно решать возникающие проблемы строительства и вносить научно обоснованные коррективы или уточнения в строительные проекты, обеспечивая быстрый, надежный и безопасный доступ промышленных предприятий к электроэнергии.

В целях максимального содействия запуску объектов «двух ведущих и двух специфических отраслей» промышленности администрация Нового района Гуйань точно сверяется с потребностями предприятий. Управление энергообеспечения Гуйаня гарантирует предоставление услуг электроснабжения по трем направлениям: надежное электроснабжение для удовлетворения нужд производства, точный ввод ресурсов для обеспечения прироста и высококачественные услуги для защиты интересов населения.

«В 2022 году мы самостоятельно выполнили 203 подключения в режиме эксплуатации, что позволило получить дополнительно 502,7 МВт-ч электроэнергии. Это позволило сократить среднюю продолжительность перерывов в подаче электроэнергии потребителям (AIHC) на 5,7 часа и еще больше повысить надежность электроснабжения в Новом районе Гуаянь», — сказал ПЭЙ Цзюньи. По словам ПЭЙ Цзюньи, в 2022 году в приоритетном порядке были реализованы три проекта по сооружению первичных распределительных подстанций, сооружен и введен в эксплуатацию один ключевой объект, а также выполнен и сдан проект по сооружению дополнительной подстанции Shinzoom напряжением 220 кВ для обеспечения потребности в электроэнергии завода Zhongke Electric по производству анодных материалов для литиевых аккумуляторов мощностью 100.000 тонн в год.

8 сентября 2023 года была успешно сдана в эксплуатацию первая в Гуйчжоу кабельная подстанция напряжением 220 кВ для поддержки двухпроводной линии передачи Kashi I и Kashi II напряжением 220 кВ компании CATL. Это позволило досрочно ввести в эксплуатацию подстанцию CATL напряжением 220 кВ и обеспечить надежное электроснабжение производственной базы CATL по выпуску тяговых и накопительных аккумуляторов для альтернативных источников энергии в Гуйчжоу.

Кроме того, Управление энергообеспечения Гуйаня активно собирает информацию о спросе на электроэнергию со стороны потребителей и исходя из производственных условий и нагрузочных характеристик различных клиентов ориентирует предприятия на организацию производства в непиковые периоды нагрузки энергосистемы, предлагая индивидуальные решения по экономии электроэнергии. Это позволяет не только снизить затраты предприятий на электроэнергию для нужд производства, но и обеспечить адекватное энергоснабжение в непиковые часы, что повышает эффективность бизнеса. По сообщению ПЭЙ Цзюньи, компании Zhongke Electric удалось сократить свои затраты на электроэнергию на 11,25 млн юаней после переноса производственной деятельности на ночные непиковые часы.

Благодаря такой оптимизации услуг, укреплению администрирования и совершенствованию организационных мер Гуйань намерен обеспечить быстрое строительство, быстрое производство и быстрые результаты проектов в «двух ведущих и двух специфических отраслях», а также ускоренный прогресс в направлении качественного развития.