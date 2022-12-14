Гуманитарную помощь донбасским беженцам в Белгороде оказывает коломенское предприятие «Валерия»

В конце ноября коломенское швейное предприятие «Валерия» отправило партию гуманитарной помощи для беженцев с территории Донбасса, которые проживают сейчас в г. Белгород. Город непосредственно принимает беженцев в самом большом количестве.

В Белгороде действуют благотворительные организации, одна из них «Ангел Милосердия».

«Мы, как благотворительная организация, – говорит Ерёмченко Светлана Васильевна, руководитель «Ангела Милосердия», – оказываем разностороннюю помощь беженцам согласно их потребностям. Учитываем фактор, что люди покидали свои дома в экстренном порядке, абсолютно без ничего, даже без элементарных средств первой необходимости.

Женщины, девушки нуждаются в нижнем белье, а также есть категория женщин разного возраста – онкобольные, которые находятся в процессе лечения онкологии груди (уже после мастэктомии) или в ремиссии и нуждаются в специализированном белье для протеза груди, в самих протезах и др.».

Уже более 15 лет назад в Коломне швейное предприятие «Валерия» параллельно с пошивом классического женского белья наладило выпуск специализированного белья для фиксации протеза молочной железы. Разрабатывая свою продукцию в тесном сотрудничестве с консультантами-ортопедами, протезистами, лимфологами, специалисты коломенского швейного предприятия «Валерия» стараются максимально улучшить качество жизни женщин после мастэктомии.

Посылки с такими необходимыми и приятными для каждой женщины предметами гардероба уже в ближайшие ноябрьские дни получат в Белгороде и передадут нуждающимся.