Гуманное усыпление и кремация домашних животных

Ритуальное агентство для животных «Кольцо царя Соломона» выполняет услуги гуманного усыпления и последующей кремации домашнего питомца. Данные процедуры проводятся по причине многочисленных смертельных и хронических болезней в старости, паралича конечностей, мучительных патологий, бешенства, частых эпилептических припадков и др.

Сотрудники агентства понимают, какие эмоции возникают от скорой потери друга. В этом случае «Кольцо царя Соломона» поможет вам пережить тяжелые моменты расставания с маленьким другом и провести достойный ритуал прощания, почтив память о нем.

В основе метода гуманной эвтаназии, предлагаемого нами, лежит безболезненное усыпление животного. Согласно ст. 137 ГК РФ питомец является собственностью хозяина, который может распоряжаться им на свое усмотрение, поэтому в России эвтаназия животных не запрещена. Сначала специалисты вводят его в глубокий наркоз. В бессознательном состоянии питомец перестает что-либо чувствовать. В этот момент хозяева могут попрощаться с любимым другом, после чего ветеринар вводит специальный препарат, чтобы безболезненно остановить сердечную деятельность.

Для последующего захоронения тело питомца может быть передано вам, либо, при изъявлении соответствующего желания, будет осуществлена кремация. В случае индивидуальной кремации прах животного можно забрать с собой в специальной урне, что будет символом вечной связи с ним. Если вы были сильно привязаны друг к другу, кремация – отличный вариант, чтобы сохранить светлую память о питомце и легче пережить расставание с ним.

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