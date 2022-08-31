GWM представила на автосалоне в Чэнду 2022 года модели автомобилей на новых энергоносителях

26 августа компания GWM представила шесть своих брендов на автосалоне Chengdu Motor Show 2022 года в Чэнду, которые стали одними из наиболее популярных.

Компания GWM представила несколько привлекательных моделей автомобилей на новых энергоносителях представителям СМИ и посетителям в нескольких выставочных залах. Гибридные электромобили были представлены брендами HAVAL, TANK и WEY, которые входят в линейку гибридных продуктов компании GWM.

Два других бренда полностью электрических автомобилей — ORA и SAR — также оказались в центре внимания благодаря инновационным интерактивным формам и разнообразию стилей.

«Компания GWM, первопроходец среди традиционных автомобильных компаний, перешедших к электрификации и интеллектуализации, настаивает на ускорении перехода к новой энергетике»‎, — написало ведущее китайское новостное издание NetEase.

Бренд HAVAL позиционируется как «эксперт по внедорожникам на новых энергоносителях», а все его модели, такие как H6-HEV, H6-PHEV и H-DOG, представленные в Павильоне 1, являются автомобилями на новых энергоносителях. В частности, на автошоу состоялась мировая премьера нового электрического гибридного внедорожника марки HAVAL H-DOG, оснащенного силовым агрегатом 1.5T+DHT-PHEV с общим крутящим моментом 530N•м и общей мощностью 240 кВт. Он предлагает пользователям невероятные возможности в сочетании с удобным салоном.

В настоящее время бренд HAVAL уже достаточно продвинулся по пути развития новой энергетики, выпустив несколько гибридных внедорожников, способных удовлетворить потребности различных покупателей на мировом рынке в экологически чистом транспорте.

Бренд TANK также представил на стенде в Павильоне 8 две модели на новых энергоносителях: TANK300 HEV и TANK500 PHEV. Эти две модели могут предложить надежное и стабильное вождение в условиях бездорожья в сочетании с мощным мотором, работающим на новых энергоносителях. Это позволит клиентам с комфортом ездить по бездорожью на экологичном двигателе.

Затем бренд WEY представил модели Coffee 01, Latte DHT-PHEV (для китайского рынка) и другие интеллектуальные модели автомобилей высокого класса на новых энергоносителях, которые задают новый тренд в области интеллектуального вождения. В частности, Coffee 01, первая модель бренда WEY, представленная в Европе, сразу же после ее выхода на европейский рынок привлекла внимание профессионалов отрасли и местных пользователей.

В настоящее время компания GWM разработала стратегию развития в области новой энергетики, направленную на несколько технологических маршрутов, таких как гибридные электромобили и чисто электрические автомобили, с целью ускорения развития в этой отрасли.

Компания также увеличила инвестиции в НИОКР и заявила, что к 2025 году GWM инвестирует в общей сложности 100 млрд юаней в разработку интеллектуальных технологий на новых энергоносителях для создания более экологичных, умных и безопасных продуктов для своих покупателей.

На Глобальной конференции по запуску стратегии на период до 2025 года компания GWM заявила, что к 2025 году доля ее автомобилей, работающих на новых энергоносителях, составит 80%.

Президент компании GWM Му Фэн (Mu Feng) заявил на конференции по стратегии развития новой энергетики бренда HAVAL: «Стратегия компании GWM в области новой энергетики развивается полным ходом».