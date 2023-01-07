GWM представила на автосалоне в Гуанчжоу модели автомобилей на новых источниках энергии

30 декабря 2022 года компания GWM представила весь ряд своих моделей, включая WEY Lanshan-PHEV, HAVAL H-DOG, POER-Shanhai и TANK500 PHEV (названия моделей для китайского рынка) на 20-м автосалоне в Гуанчжоу, а также раскрыла свой план глобальной экспансии в будущем.

Accelerating its 2023 global strategy, GWM Debuts at Guangzhou Auto Show with Multiple NEVs

На автосалоне состоялась мировая премьера первого флагманского шестиместного интеллектуального гибридного внедорожника с подзарядкой — модели WEY Lanshan-PHEV. Также были представлены модели WEY Coffee 01 и Coffee 02, автомобиль на новых источниках энергии HAVAL H6 и подзаряжаемый гибридный электромобиль HAVAL H-DOG. Кроме того, компания GWM представила подзаряжаемый гибридный внедорожник на новых источниках энергии TANK500, созданный на базе модернизированной внедорожной супергибридной архитектуры, и модели автомобилей серии GWM ORA, привлекающие внимание покупателей интеллектуальными функциями и стильным дизайном.

Также на автосалоне был официально представлен просторный пикап класса люкс POER-Shanhai, который дает безграничные возможности для вождения пикапа в любых условиях. Генеральный директор компании GWM Pickup Чжан Хаобао (Zhang Haobao) сообщил, что у этой модели будет гибридная версия, а также гибридная версия с подзарядкой. В будущем компания GWM Pickup сосредоточится на выпуске на мировой рынок автомобилей на новых источниках энергии, а также создаст модели пикапов с чисто электрическим, гибридным и водородным двигателем. Она будет стремиться производить первоклассные пикапы верхнего ценового сегмента.

На автосалоне был представлен ряд новейших автомобилей на новых источниках энергии, что свидетельствует о том, что компания GWM намерена ускорить свою глобальную экспансию в 2023 году в соответствии со своим видением низкоуглеродного и интеллектуального развития мировой автомобильной промышленности. Опираясь на свою экосистему, компания GWM создала эффективную промышленную цепочку в области новых источников энергии и интеллектуальных технологий. Компания GWM активно разрабатывает технологии водородной энергетики и создает экологически чистую энергетическую систему, основанную на углеродной нейтральности и включающую автомобили с гибридными, чисто электрическими и водородными двигателями.

Президент компании GWM Му Фэн (Mu Feng) отметил, что GWM продолжит ускорять разработку и модернизацию моделей с использованием более передовых технологий, чтобы активно продвигать стратегический процесс развития новой энергетики. Компания будет создавать диверсифицированные продукты с учетом потребностей различных рынков и потребителей и соответственно выстраивать свое присутствие на глобальном рынке.

Столкнувшись с ускорением тенденции к переходу на новую энергетику в мировом автомобилестроении, в 2022 году компания GWM разработала глобальную стратегию бренда ONE GWM и активно участвовала в глобальной конкуренции. Согласно новой стратегии компания GWM продолжит ориентироваться на пользователей и разрабатывать различные категории транспортных средств, работающих на новых источниках энергии. Она будет стремиться предоставить потребителям по всему миру новые интеллектуальные, персонализированные и экологичные транспортные средства.

Согласно своей «Стратегии на период до 2025 года», к 2025 году компания GWM увеличит долю продаж автомобилей на новых источниках энергии до 80%. Кроме того, она инвестирует в общей сложности 100 млрд юаней в исследования и разработки в области новой энергетики и интеллектуальных технологий. Компания GWM также будет содействовать популяризации экологически чистого и интеллектуального транспорта по всему миру и ускорит преобразования на пути к своей цели — стать глобальной компанией интеллектуальных технологий.