GWM представляет HAVAL DARGO в Южной Америке, пробуждая страсть к вождению

Компания GWM недавно представила модель HAVAL DARGO в Чили и Перу в Южной Америке, предложив местным клиентам новейшие впечатления от вождения.

Чтобы продемонстрировать местным жителям более реальное ощущение мощности этого автомобиля, GWM провела тест-драйв на дальнюю дистанцию для HAVAL DARGO в Чили. Тестируемые модели представляют собой полноприводную серию, сочетающую в себе элегантность городских внедорожников и ходовые характеристики внедорожников повышенной проходимости. Маршрут тест-драйва начинается с Пуэрто-Монт и заканчивается в Пуэрто-Варасе, проходя через Национальный парк Алерсе Андино и охватывая различные дорожные условия: как бездорожье, так и асфальтированные дороги.

Многосценарные мероприятия вдохновили на участие в тест-драйвах большое число водителей, и многие хорошо известные средства массовой информации дали положительные комментарии.

Крупнейший местный автомобильный сайт Chileautos прокомментировал это событие следующим образом: «Модель HAVAL представляет собой внедорожник, способный справляться как с городскими дорогами, так и с бездорожьем. HAVAL DARGO стремится покорить любителей приключений».

Во время тестирования HAVAL DARGO показывает хорошие результаты на бездорожье, что позволяет водителям-испытателям наслаждаться ездой по пересеченной местности. Повышенная проходимость этой модели расширяется за счет интеллектуальной полноприводной системы и дифференциальных замков с электронным управлением на задней оси. Система с полным приводом может рационально регулировать выходную мощность всех колес и работать с дифференциальными замками, чтобы в полной мере использовать сцепление каждого колеса с дорогой, помогая водителям-испытателям беспрепятственно преодолевать сложные дорожные условия.

Один из водителей-испытателей заявил следующее: «Вождение автомобиля HAVAL DARGO по горным дорогам значительно превзошло мои ожидания, сцепление и ходовые характеристики автомобиля превосходны. Он обеспечивает устойчивость на поворотах и комфортное вождение».

Кроме того, в ходе тест-драйва на дорогах с твердым покрытием эта модель обеспечивает впечатляющий комфорт. Тестируемые машины оснащены различными интеллектуальными устройствами, такими как адаптивный круиз-контроль (ACC) и средство удержания полосы движения (LKA). Эти конфигурации обеспечивают водителям-испытателям высокотехнологичный комфорт и удобство вождения. Например, ACC может точно определять расстояние до автомобиля спереди и автоматически регулировать скорость, делая вождение более мягким и удобным.

HAVAL DARGO сочетает в себе экстерьер внедорожника и высокотехнологичный салон, предлагая водителям-испытателям как суровый внешний вид, так и изысканные детали. Внутри модель имеет много места, где установлены переключатели и большой центральный экран управления, что повышает ощущение утонченности и комфорта.

«Уникальный стиль, изысканное оформление интерьера и богатые конфигурации интеллектуальных технологий просто завораживают, что делает эту модель превосходящей другие машины того же класса на рынке», — комментирует авторитетная чилийская газета La Tercera.

Согласно последним данным о продажах, опубликованным компанией GWM, в июле 2022 года HAVAL DARGO добился превосходных показателей продаж, его общемировой объем продаж вырос на 45,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В скором времени GWM выпустит этот автомобиль на других рынках, включая страны Ближнего Востока, что обеспечит более широкий спектр возможностей для вождения.